Hayat Üsküdarda meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan vatandaşın tedavisi yanık ünitesinde sürüyor
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Üsküdar'da meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan vatandaşın tedavisi yanık ünitesinde sürüyor

İstanbul Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralananlardan bir kişi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Üsküdarda meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan vatandaşın tedavisi yanık ünitesinde sürüyor
Üsküdar'daki patlamada 4 kişi yaralandı.

Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluşurken biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan Yakup Kara isimli vatandaşın, yüzde 60 oranında yandığı belirlendi. Kara’nın yanım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi
GÜNDEM
Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi

Üsküdar'da patlama meydana gelen binanın içinden ilk görüntüler
OYNAT 00:38
Üsküdar'da patlama meydana gelen binanın içinden ilk görüntüler
Üsküdar'da 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlama meydana gelen binanın içi böyle görüntülendi.




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