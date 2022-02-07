Üsküdar'da meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan vatandaşın tedavisi yanık ünitesinde sürüyor

Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluşurken biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Yakup Kara isimli vatandaşın, yüzde 60 oranında yandığı belirlendi. Kara’nın yanım ünitesindeki tedavisi sürüyor. GÜNDEM Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi OYNAT 00:38 Üsküdar'da patlama meydana gelen binanın içinden ilk görüntüler Üsküdar'da 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlama meydana gelen binanın içi böyle görüntülendi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2230000'); PID2.render('pid#comment-count-2230000'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder