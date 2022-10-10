Usta seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya hayatını kaybetti

Spor

Beşiktaş'tan sert açıklama: Kuralı bilmiyorsan bir bilenden öğren

Beşiktaş Kulübü'nden Giresunspor ile oynanan maçla ilgili bir açıklama yapıldı. Mücadelenin ardından TFF'de bir kişinin yöneticileri arayarak, "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" şeklinde sözler söylediği yönündeki iddialara sert tepki gösterildi.