Usta seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'dan acı haber geldi. 57 yaşındaki usta ismin vefatını Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya, hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
- Kahya’nın hayatını kaybettiği haberini duyuran Oyuncular Sendikası sanatçının ölüm nedenini paylaşmadı.
Kahya bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
AYHAN KAHYA'NIN SESLENDİRDİĞİ PROJELER;
- The Matrix – Morpheus
- Akıl Oyunları – William Parcher
- Ant-Man ve Wasp – Dr. Bill Foster
- Avengers – Thanos
- John Wick – Bowery King
- Transformers – Optimus Prime
- Oyuncak Hikâyesi – Buzz Lightyear
- Shrek – Sihirli Ayna
- Yüzüklerin Efendisi – Gamling
- Man of Steel – Perry White
- Star Wars – Boss Nass
- Terminatör – Terminatör
- Wall-E – BnL CEO’su
* Bumblebee (2018)
* Christopher Robin (2018)
* İnanılmaz Aile 2 (2018)
* Uzay Yolcuları (2016)
* Şarkını Söyle (2016)
* Süper Yetenek (2016)
* Pete ve Ejderhası (2016)
* Maymun Prens (2015)
* İyi Bir Dinozor (2015)
* Batman v Superman: Adaletin Şafağı (2015)
- * Bilal: Özgürlüğün Sesi (2015)
- * Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)
- * Galaksinin Koruyucuları (2014)
- * Nuh: Büyük Tufan (2014)
- * İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)
* Transformers Kayıp Çağ (2014)
* Pek Yakında (2014)
* Man Of Steel (2012)
* Hobbit: Beklenmedik Yolculuk 2012
* Pamuk Prenses'in Maceraları 2012
- * Transformers: Ayın Karanlık Yüzü 2011
- * Alice Harikalar Diyarında 2010
- * Robin Hood 2010
- * Oyuncak Hikayesi 3 2010
- * Titanların Savaşı 2010
* Sherlock Holmes 2009
* Terminatör: Kurtuluş 2009
* Pıtırcık 2009
* Transformers: Yenilenlerin İntikamı 2009
* Fi Tarihi 2009
- * G-Force 2009
- * 2012 (2009)
- * Prenses ve Kurbağa (2009)
- * Yıldız Savaşları: Klon Savaşları (2008)
- * Vol. İ (2008)
* Hızlı Yarışçı (2008)
* Hellboy II: Altın Ordu (2008)
* Hancock (2008)
* Kara Şövalye (2008)
- * Manhattan'da Sihir (2007)
- * Transformers (2007)
- * Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (2007)
- * 28 Hafta Sonra (2007)
- * Ratatouille (2007)
* Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (2007)
* Red Kit: Batıya Hücum (2007)
* Ayı Kardeş 2 (2006)
- * Süpermen Dönüyor (2006)
- * Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith in İntikamı (2005)
- * Kebab Connection (2005)
- * Minik Fil Heffalump (2005)
- * Kırmızı Başlıklı Kız (2005)
* Örümcek Adam 2 (2004)
* Hellboy (2004)
* Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı (2004)
* Talihsiz Serüvenler Dizisi (2004)
* Köpekbalığı Hikayesi (2004)
- * Kahraman İnekler (2004)
- * Şrek 2 (2004)
- * Afacanlar Yuvada (2003)
- * Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı (2003)
- * Matrix Revolutions (2003)
* Canların Dört Kapısı (2003)
* Asabiyim (2003)
* The Matrix Reloaded (2003)
* Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)
* Ayı Kardeş (2003)
- * Aşkta Herşey Mümkün (2003)
- * Büyük Balık (2003)
- * Gizemli Nehir (2003)
- * Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (2002)
- * 15 Dakika (2001)
* Kediler ve Köpekler (2001)
* Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)
* Kaplan Tigger (2000)
* Grinch (2000)
* 102 Dalmaçyalı (2000)
- * Şaşkın İmparator (2000)
- * Tarzan (1999)
- * Matrix (1999)
- * Pokemon: İlk Film (1999)
- * Babam Söz Verdi (1996)
* Space Jam (1996)
* Gerçek Yalanlar (1994)
* Aladdin (1992)
* Temel İçgüdü (1992)
* Evde Tek Başına 2 (1992)
- * Güzel ve Çirkin (1991)
- * Gülün Adı (1986)
- * Orman Çocuğu (1967)
- * Leydi ve Sokak Köpeği (1955)
- * Bambi (1942)