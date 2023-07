Ustamız hocamız dostumuzla yazmak güzel

Recep Seyhan ile tanışmamız, Türk Edebiyatı dergisinde çalıştığım günlere dayanıyor. Derginin mutfağında yetişen taze bir öykücüyken her hafta sonu Türk Edebiyatı Vakfı’na gelip giden yazarlarla tanışır, konuşur ve tecrübelerini dinlerdim. Recep Hoca da o zamanlar her hafta sonu mutlaka uğrardı dergiye. Bu denk gelişlerin birinde, ilk kitabım çıktığı zamanlarda, Recep Hoca’nın da yeni öykü kitapları hakkında yazı yazdığını bildiğim için vakfa geldiğinde kitabımı ona hediye ettim. Belki kitabım hakkında bir yazı yazar düşüncem yok değildi. Gel zaman git zaman ne Recep Hoca’dan bir ses çıktı ne bir yerlerde kitap hakkında bir yazı. Henüz ilk kitabı yayınlanmış bir yazarın beklentisini bilirsiniz. Ve heyecanını. Birkaç hafta sonunun ardından dayanamayıp hocaya, “Kitabıma bakabildiniz mi?” diye sordum. Vaktinin yoğunluğundan bahsedip bakacağını ve bana yazacağını söyledi. Sözünü tuttu da. Fakat bu, kitabım hakkında bir kitap ekine veya bir dergiye yazılmış bir yazı değildi. Kitabım hakkında bana atılmış bir eleştiri mailiydi. Ona göre birçok hikâyede asıl odak noktasını kaçırmıştım, anlatımı hızlıca geçmiş bir öykücünün yapmaması gereken bir dizi hata yapmıştım. Üzülmüştüm. Çünkü daha ilk seferinde mükemmel yazıyordum! Kitabım hakkında yazı beklerken böyle bir mail almak beni sarsmıştı. Kızmıştım. Zamanla daha iyi öyküler yazdıkça o hikâyeler hakkında Recep Hoca’nın dediği cümleler bende yerli yerine oturdu. İyi bir öykünün nasıl yakalanacağını biliyormuşum ama onu nasıl kullanacağımı gözden kaçırıyor, adeta öykü fikrini israf ediyormuşum. Tıpkı gol pozisyonuna kolay girip sürekli gol kaçıran yahut sürekli ofsayta düşen bir golcü gibi. Birçok kez Recep Hoca haklıymış dediğim oldu.

Recep Seyhan ile yaklaşık on yıl önce ikinci öykü kitabı “Güneşin Doğduğu Yerde”yi okuduktan hemen sonra tanıştık. Dolayısıyla bir bilge insan ile tanışmama vesile olduğu için Recep Seyhan’ın zamanla yayımlanan daha pek çok kitabını okumuş olsam da “Güneşin Doğduğu Yerde”yi hep ayrı bir yerde tutarım. 2013 yılı ESKADER Hikaye ödülünü de alan, yürek atışı gibi canlı, yaşanmışlığın sıcaklığını taşıyan öykülerden oluşan bu kitabı bir solukta bitirdiğimde, koca bir hayatın, geçmişin ve şimdinin, nasıl oluyor da bu incecik kitabın içine sığabildiğine şaşırmıştım. Ama kendisiyle tanışınca ve çok geçmeden aramızda bir baba-kız, bir hoca-öğrenci muhabbeti başlayınca anladım ki Recep Seyhan, aslında bu öykülerinin ve yıllar içinde yayımlanmaya devam eden diğer kitaplarındaki öykülerin özüne kendi ruhundan üflemeyi başarabilmiş ve de öykülerindeki her kahramanın – kadın olsun, ekek olsun ve hatta Habir gibi bir köpek veya Gülburun gibi bir at olsun- özüne zaten kendi insan mayasını çalabilmiş müstesna yazarlardan biriydi. Okuruna hikmet burcundan seslenen bir yazardır o. Dilinde halk hikâyecilerinin renkli söyleyişi, masalsı imgeleri vardır. Çocukluğunda çok masal dinlemiş ve zamanı geldiğinde bunları imgelere dönüştürmeyi başarmış bir yazarın anlatım zenginliği göze çarpar onun eserlerinde. Her cümlesi ile hayatı kurcalayan, kucaklayıp sarmalayan bir yazarın bilge sesini işitirsiniz onun satır aralarında. Yapay söz oyunlarına hiç tenezzül etmeyen, yaşanmamış, hissedilmemiş hiçbir ayrıntıya yüz vermeyen bu hikmetli hikâyelerde beni en çok cezbeden; çoğumuzun ıskaladığı, görmezden geldiği veya kendimize inşa ettiğimiz kalın duvarların ardından göremediğimiz incelikleri, hiç de gözümüzün içine sokmadan, didaktiğe kaçmadan, zaman zaman ironinin hassas terazisini de kullanarak bize nazikçe işaret etmesidir.