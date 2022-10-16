​Uykudan önce ‘en şişman ayı’

Kış geliyor malum ve Kuzey Yarım Küre'de bazı canlıların, 6 ay sürecek uykuya yatma vakti geldi. Her yıl bu dönemde ABD’nin önde gelen, meşhur boz ayıların yuvası Alaska Katmai Ulusal Parkı, bu döngüsel olayı bir yarışmaya dönüştürmüş durumda. Park yetkilileri, her yıl ekim ayının ilk iki haftasında ‘Kış uykusu’ndan önce bol bol yiyen ve yağ depolayan ayılar için internet üzerinden “Yılın Şişman Ayısı’ oylaması yapıyor. Bu sene düzenlenen seçim, bot hesaplar tarafından yapılan ve 435 Holly adlı dişi ayıya oy yağdıran sabotajın son anda tespit edilmesiyle daha da ilgi çekici bir hal aldı.

Geçen sene yapılan ankette 800 bin oy kullanırken bu sene 1 milyon 27 bin oy kullanıldığı belirtildi. Nihayetinde kış uykusuna gitmeden önce geniş kalçası dolgun karnıyla ulusal parkın kralı, 901 adlı iddialı rakibine 11 binden fazla oyla fark atan, “Ayı Gücü Bir (Bear Force One)” diye bilenen 747 (68105 oy) adlı erkek boz ayı oldu. Parkın boz ayıları videolarla izleme imkanı sunan explore.org/meet-the-bears adlı sayfasında ayıların önceki ve sonra hallerine de yer verildi. 747’nin bu başarısında nehirde en yağlı balıkların ana geçiş noktasını elinde tutan rakibi 856’yı yenerek tahtından etmesinin büyük rolü olduğu söyleniyor. 747’nin an itibarıyla 1 ton ağırlığa ulaştığı belirtiliyor!

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