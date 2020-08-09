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Uykuluk tarifi! Uykuluk nasıl yapılır?

Sakatatların baş tacı: Enfes uykuluk tarifi

Uykuluk tarifi ülkemizde yenilen sakatat tariflerinden biridir. Sakatat severler özellikle uykuluğun nasıl yapıldığını merak ediyor. Ağzınızda tadını bırakan mis gibi uykuluk tarifini sizler için derledik. Peki uykuluk nasıl yapılır? İşte tarifler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Bazı insanlar sakatat sevmezken bazıları ise aksine çok sever. Fakat güzel bir sakatat tarifi ile harika lezzetler meydana çıkartabilirsiniz. Uykuluk yemek tarifi de bunlardan biri olabilir. Peki uykuluk nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kavurma nasıl yapılır? Ağızda tadını bırakan kavurma tarifi
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Kavurma nasıl yapılır? Ağızda tadını bırakan kavurma tarifi

Uykuluk tarifi

Malzemeler:

1 kilo uykuluk

5-6 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Kuşbaşı doğradığımız uykuluğu teflon tavada erittiğimiz tereyağının üzerine ekliyoruz. Uykuluk suyunu salınca üzerine ince doğradığımız biberleri ekliyoruz. Altı çıtırdamaya başlayınca tuzunu ekliyoruz biraz kızarınca ocaktan alıyoruz.

Afiyet olsun.

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Uykuluğun faydası

Uykuluk çok özel ve lezzeti tam anlamıyla muhteşem olan bir lezzettir. Buna nazaran bulunması zor olan bir yiyecektir. Hayvanlardan özellikle bahar aylarında çok az çıkar ve gerçek lezzetli uykuluğu, ilk bahar ayı dışında bulmak oldukça zordur.

Bağışıklığı artırarak kanser riskini azaltıcı miktarda C vitamini bulunduruyor. Yağ oranı yüksek olan uykuluk dikkatli miktarda yenilmeli.

Uykuluk çeşitleri

Gerdan uykuluk: Kuzunun gerdan kısmından çıkar.

Ciğer uykuluk: Kuzunun yürek kısmının yakın yerinden çıkar.

Fındık uykuluk: Kuzunun bağırsak kısmından çıkar.

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