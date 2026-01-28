Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Belirsizlik panik atak vakalarında artışa neden oluyor

Belirsizlik panik atak vakalarında artışa neden oluyor

22:0728/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Belirsizlik panik atak vakalarında artışa neden oluyor
Belirsizlik panik atak vakalarında artışa neden oluyor

Günümüz insanının geçmiş kuşaklara kıyasla çok daha fazla belirsizlikle yaşadığını bu durumun panik atak vakalarında artışa neden olduğunu belirten Klinik Psikolog Cansu Kaya, “Ekonomik dalgalanmalar, iş güvencesizliği, gelecek kaygısı ve sürekli değişen sosyal roller, zihni sürekli bir tehdit algısı içinde tutuyor. Panik atak, bu kronik alarm halinin ani bir dışavurumu olarak ortaya çıkabiliyor” dedi.

Medicana Sağlık Grubu’ndan Klinik Psikolog Cansu Kaya, panik atağın yaygınlaşmasının tek bir nedene indirgenemeyeceğini vurgulayarak, modern yaşamın getirdiği çok katmanlı baskılara dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO, 2022) göre dünya genelinde kaygı bozuklukları, pandemi sonrası dönemde yüzde 25’lik bir artış gösterdi. Türkiye’de ise bu artış Türk Psikologlar Derneği’nin 2023 verilerine göre, pandemi öncesine kıyasla kaygı temelli başvurular iki katına çıkmış durumda.

Günümüz insanının geçmiş kuşaklara kıyasla çok daha fazla belirsizlikle yaşadığını belirten Klinik Psikolog Kaya, “Ekonomik dalgalanmalar, iş güvencesizliği, gelecek kaygısı ve sürekli değişen sosyal roller, zihni sürekli bir tehdit algısı içinde tutuyor. Panik atak, bu kronik alarm halinin ani bir dışavurumu olarak ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

‘BEDENSEL BELİRTİLER KORKUYU ARTIRIYOR’

Panik atağın en belirgin özelliğinin bedensel belirtilerle kendini göstermesi olduğunu ifade eden Psk. Kaya, “Çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi ve yoğun ölüm korkusu gibi belirtiler, bedenle temasın zayıfladığı günümüzde daha tehditkâr algılanıyor. Oysa panik atak çoğu zaman bedenin ‘dur ve fark et’ çağrısıdır” diye konuştu.

Toplumda yaygın olan ‘güçlü olmalıyım’, ‘şimdi sırası değil’ gibi düşüncelerin duyguları bastırdığını söyleyen Psk. Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bastırılan duygular kaybolmaz, yalnızca biçim değiştirir. Panik atak; ifade edilemeyen korkuların, öfkenin ve yasın bedensel bir dile dönüşmüş halidir.”

‘FARKINDALIK ARTTI, TANILAR DAHA DOĞRU KONUYOR’

Panik atağın daha görünür olmasının bir nedeninin de ruh sağlığı farkındalığındaki artış olduğunu belirten Klinik Psikolog Kaya, “Geçmişte kalp krizi şüphesiyle acil servise başvuran birçok kişi, bugün yaşadığının panik atak olduğunu biliyor. Bu artışın bir bölümü, tanınma oranının yükselmesinden kaynaklanıyor” dedi.

Sosyal medyada sürekli mutlu ve başarılı hayatlara maruz kalmanın bireyler üzerinde görünmez bir baskı oluşturduğunu ifade eden Psk. Cansu Kaya, “Sürekli karşılaştırma hali, yetersizlik duygusunu artırıyor. Zihin bu baskıyı taşımakta zorlandığında, beden panik atakla tepki verebiliyor” diye konuştu.

‘PANİK ATAK BİR DÜŞMAN DEĞİL, BİR SİNYALDİR’

Panik atağın yalnızca bastırılması gereken bir kriz olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Klinik Psikolog Cansu Kaya, “Panik atak çoğu zaman kişinin yaşam temposu, sınırları ve duygusal ihtiyaçları hakkında önemli ipuçları taşır. Doğru psikolojik destekle panik ataklar kontrol altına alınabilir ve kişi için bir farkındalık sürecine dönüşebilir” dedi.

#panik atak
#belirsizlik
#kaygı bozuklukları
#ruh sağlığı
#mental sağlık
#gelecek kaygısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP (İUP) okullara temizlik personeli alımı 2026: Temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı? İşte şartlar ve başvuru ekranı