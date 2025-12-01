Uzmanı uyardı: Kışın susuzluk hissi azalsa da günlük sıvı alımı düşürülmemeli

Üstündağ, AA muhabirine, suyun insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Su içmenin sağlıklı bir yaşamın devamı için kritik rol oynadığını vurgulayan Üstündağ, "Su olmadığında dünyada yaşam olmaz. O yüzden 'su hayattır' diyoruz. Erkeklerde vücudun yaklaşık yüzde 60'ı, kadınlarda ise yüzde 50'si sudur. Bu oranlar suyun önemini açıkça ortaya koyuyor." dedi.





Üstündağ, kış aylarında terlemeyle olan su kaybının yaz aylarına göre azaldığını ancak bunun susuzluk riskini ortadan kaldırmadığını belirtti.





"Kışın da su kaybı oluyor"

Vücudun metabolik faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için yeterli sıvı alımının şart olduğuna işaret eden Üstündağ, şunları kaydetti: "Elbette kışın terleme azalıyor ancak farkında olmadan deriden buharlaşmayla kaybedilen su her mevsimde devam ediyor. Özellikle iklimlendirme nedeniyle kapalı ortam sıcaklıkları yaz ve kış benzer seviyelerde oluyor.





Dolayısıyla ofis ortamlarında su kaybı yaz aylarından farklı olmuyor. Vücut gün içinde bizim fark etmediğimiz şekilde saatlik yaklaşık 0,5 litre, günlük ise 1,2 litre civarında su kaybeder. Yani yaklaşık 6 bardak suyu fark etmeden kaybediyoruz."





"Suyun her mevsim önemi vardır"

Soğuk havalarda susuzluk hissinin belirginleşmediğini ve bu nedenle insanların yeterince su tüketmediğini dile getiren Üstündağ, düzenli su içilmesi tavsiyesinde bulundu.



