Vahabzade için dev panel

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, şair Bahtiyar Vahabzade'nin vefatının 10. yılı münasebetiyle panel düzenlendi. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü Bakü Temsilciliği ve Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin (AYB) ortaklaşa düzenlediği panele Yeni Şafak yazarı Selçuk Türkyılmaz da katıldı. “Millete Yol Gösteren Şair: Bahtiyar Vahabzade" başlıklı bir konuşma yapan Türkyılmaz, Vahabzade’nin kendiliğinden ortaya çıkmadığını belirterek şunları kaydetti: "Vahabzade, Hasanbey Melikzade Zerdabi ve Kafkas İslam Ordusu gibi birçok öncünün hatırasının ışığında ortaya çıktı. Vahabzade çok zor bir dönemde yaşamasına, komünist dönemin baskısına rağmen Türk kimliği ve kültürünü yazmaya, yaşatmaya ve temsil etmeye devam etti."

YAZILARIYLA SINIRLARIMIZI AŞTI

AYB Başkanı Anar Rızayev ise, şair, oyun yazarı, eğitimci, büyük yurtsever Bahtiyar Vahabzade’in Türk halkının kalbinde yaşayacağını söyledi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir Vahabzade'nin eserlerinin Azerbaycan sınırlarını aştığını, bütün Türk dünyasını dolaştığını söyledi. Özdemir, "Böylesine büyük bir şaire Türk dünyasının sırtını dönmesi mümkün değil. Biz de bu düşünceyle büyük şairi bir kere daha anmak için böyle program düzenledik. Ona karşı borcumuzu bir nebze olsun ödemiş olacağız. Çünkü o hayatı boyunca kültürümüze, Türk dünyasına hizmet etti, milletimizin gönlünden geçenlerin tercümanı oldu" dedi. Panelde yazarımız Selçuk Türkyılmaz’a Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev tarafından “Teşekkür Belgesi” takdim edildi.