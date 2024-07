Van Dijk’i sakın gözünde büyütme

“Güzel düşünmüşsünüz,” dedim. “Geçtiğimiz günlerde çok tatlı bir kitap geçti elime. On bir ayrı hikayede Şanlıspor adlı bir futbol takımının macerasını ele alıyor. Tuncay Günaydın’ın Melekler Ters Çalım Yemez adlı kitabı futbolcu kardeşlerimizin hem ilgisini çeker hem de onlara futbolun sadece futbol olmadığını, her bir futbolcunun bir hikayeye sahip olduğunu ve bunun çok kıymetli olduğunu hissettirebilir.” Telefonun ucundaki ses “Hemen not alıyorum efendim.” dedi. “Futbolcu kardeşlerimize selamlarımı iletin, bu şampiyonada onlara güveniyoruz.” diyerek kapattım telefonu.