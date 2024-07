Türk edebiyatı 15 Temmuz’u yazdı mı?

Türk edebiyatının politikleştiği on dokuzuncu asır ortalarından bu yana edebiyatçının tarihyazıcılığı vazifesi üstlendiğini, bir vakanüvis kimliğine büründüğünü biliyoruz. Ancak yazılan metinlerin çoğu fıkra mahiyetinde gündelik yazılar olmuştur. Ziya Paşa’nın devleti selamete çıkarmak için yazdığı meşhur rûyası gibi metinler oldukça azdır. Orada gerçek bir kurgu ve edebiyat görürsünüz. Ama şöyle dönüp baktığımızda harpler cereyan ederken yazılan romanların ne bir edebî değerinden söz edersiniz ne de müelliflerinin edebiyat tarihinde bir mevki işgal edecek iktidar gösterdiğini görürsünüz. İttihatçıların halk desteğini kazanabilmek için bir dolu edebiyatçıyı Çanakkale cephesine taşıdığını, oradan dönen hikâyelerden sadece Ömer Seyfeddin’in metinlerinin yaşadığını da biliyoruz. Çünkü Ömer Seyfeddin, Sirkeci’den trene binen kalabalığın arasına zaten bir kalem sahibi olarak katılmıştı. Öte yandan II. Abdülhamid’in darbe ile hal edilip sürgüne gönderilmesinden sonra padişahın kahramanı olduğu ve birkaç yıl içerisinde yazılan elli civarında piyesin hangisi bugün hatırdadır. Kalemin yükünü bir an bile çekmemiş kişilerin heyecan, telaş ve yeni iktidara yaranma güdüsüyle yazdıkları şeylerdir bunlar. Bugüne hiçbiri kalmadı. Kalıcılığa engel şeyin sadece sıcağı sıcağına kalem kuşanmak olmadığını gösterecek sayısız numune de var. Bunun için 12 Mart ve 12 Eylül romanlarının ilk baskı tarihlerine bakmak yeterli. İsimlerini anmayacağım ancak darbe edebiyatını şekillendiren metinlerin büyük kısmı tanıklık edebiyatının da imkânlarından istifade ile darbelerin ilk beş, çoğunluğu ilk on yılında yazılmış. Bugün pek çoğu yeni baskılar yapıyor, muhatap buluyor. Az önce edebiyatın hadiseler karşısındaki tepkilerinde mahiyet farklılıkları vardır derken bir de bunu kastediyordum. Edebiyatta rüşdünü ispat etmiş kişilerin nitelikli metinler ortaya koymaları için uzun uzadıya beklemeye muhtaç olmadıklarının delili bu romanlar. Neticede gerçek edebiyat kendi hareket sahasını yaratarak zaman içerisinde derinleşmeyi de bilir. Burada darbeler üzerinden kalıcılık ve nitelik meselesini tartışırken Türkiye’de sol düşüncenin kıyıma uğradığına inanılan darbelere işaret ettim. 12 Mart ve 12 Eylül romanları diye edebiyat tarihinde bir kavrama bürünen bu darbelerin arasında neden 27 Mayıs ve 28 Şubat’ı sayamadığımızı sorgulamam gerekiyor. Üzerinden altmış seneden fazla bir zaman geçtiği hâlde bir 27 Mayıs romanından bahsedemeyişimizi, Adnan Menderes gibi bir figürün neden romanının yazılamadığını düşünmeliyiz. 27 Mayıs’ı konu alan romanların büyük çoğunluğu darbeden on yıllar sonra o da sol-liberal sanatçılar tarafından yazılmış. 28 Şubat için de değişen bir şey yok. Neredeyse üzerinden otuz yıl geçtiği hâlde bu darbeye doğrudan maruz kalan edebiyatçılar da dahil olmak üzere birkaç roman ve hikâyeden öte kimseden bir şey okumadık. Bu durumda ortaya yeni bir sorun çıkıyor. Müslüman, muhafazakar, milliyetçi, dindar nasıl tarif ederseniz edin Türkiye’de sağ görüşe mensup gerçek sanatçılar tarihî, politik hadiseleri edebiyatlarının bir malzemesi olarak görmek istemiyorlar. Bu 15 Temmuz için de geçerli. Darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl gibi görece az bir zaman geçtiğini söyleyerek bir 15 Temmuz edebiyatı için beklemek gerektiğini iddia edenlerin hayal kırıklığına uğrayacağı muhtemel görünüyor. Ne yazık ki bu darbe girişiminin ısrarla toplumun her kesimi tarafından reddedildiği, bu girişimin belli bir kesime değil özellikle demokrasiye olduğu imajı öne çıkarılsa da 15 Temmuz Türkiye’de birilerinin yerde bıraktığı bir kurgu olarak görüldü ve reddedildi. Bunu başta bir kesimin edebiyat dergilerindeki sessizlikten gördük. Ancak ne yazık ki şunu itiraf etmeliyiz. 15 Temmuz Türkiye’de sol düşünce ve sanata vurulan bir darbe olsaydı bugün birkaç rafı dolduracak nitelikli romanlar okuyacaktık. Bunu çok uzağa gitmeden Gezi olayları için bile söyleyebiliriz. On yıllar sonra kütüphane raflarındaki “gezi” kitaplarına bakanlar bunun gerçekten bir direniş olduğuna inanacaklar. Aksini iddia eden, bu anarşiyi çökerten karşı bir edebiyat bile üretilmedi çünkü. 15 Temmuz’un gerçek muhataplarından da henüz bir ses yok. Edebiyatın ketum bir tabiatı olduğuna ben de inanıyorum ancak buradan nitelikli bir 15 Temmuz edebiyatı çıkacağına ihtimal vermiyorum. Bu iç karartıcı manzaraya rağmen sekiz yılda Türk edebiyatının hep hepine kayıtsız kaldığını, üretilen metinlerin tamamının niteliksiz olduğunu iddia edecek değilim. Değerleri hakkında hüküm vermeden ortaya konan dergilerin ve romanların neler olduğunu hatırlamaya çalışacağım. Şunu da akılda tutuyorum. Bir yerde niteliksizliğin büyük kalabalığı oluşturması nitelikli metinlerin doğumunu daima engeller.