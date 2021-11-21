Vitamin deposu ev işi lezzetli gevrekler

Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kapılar ardında kalan ve sonra da kışla karşılaşan bedenimiz, iki yılda oldukça yıprandı. Son günlerde çocuklar başta olmak üzere hepimizde vitamin ve mineral yetersizlikleri görülüyor. Bu yetersizlikler odaklanma zorlukları, depresyon, kas eklem ağrıları ve cilt hastalıklarına neden olabilirler. Eğer böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız, yorgun uyanıyor, odaklanmakta zorluk çekiyor, nedensiz ağrılar yaşıyor ve kendinizi depresyonda hissediyorsanız, muhakkak doktora gidin ve beslenmenizde faydalı yiyeceklere daha çok yer verin. Çünkü “insan yediği şeydir”. Son günlerde hemen hepimiz bir takım gıda takviyeleri, vitamin ve mineral destekleri alıyoruz. Fakat uzun süreli ve doktora danışılmadan kullanılan bu takviyeler, bedenin besinlerden vitamin mineral almasını olumsuz etkiliyor. Basit bir anlatımla, 3 aydan daha fazla bir vitamini hazır alan vücut, artık onu hep hazır bekler olduğundan, besinlerden alma gereği duymuyor ve atıyor. Oysaki besinlerdeki doğal vitamin ve mineralin yerini hiçbir gıda takviyesi tutamaz.

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MEYVELİ VE SEBZELİ İÇECEK

Bugün, kışın ve pandeminin getirdiği şartlara daha iyi karşı koyabilmek ve sağlıklı kalabilmek için birkaç yemek ve içecek tarifine yer vermek istiyorum. Hepimizin severek tüketeceği bir smothee tarifi mutlaka vardır. Ben de bugün birkaç tanesine yer vereceğim. Eğer isterseniz elma, ıspanak ve muza biraz bal karıştırarak veya zencefil, elma, ananas gibi meyvelerle, bal kabağı, kereviz sapı gibi sebzelerle farklı farklı içecekler yapmak mümkündür. Bunların içine susam, fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kabak çekirdeği ilave etmek mineral açısından da zenginleşmeyi sağlayabilir. Lezzetlendirmek için dereotu, maydanoz, limon ve turunçgiller, kök zencefil, süt, bal ilave edilebilir. Bu tarifler mutlaka bir parça da olsa sağlıklı kalmaya yardımcı olacaktır. Mutlu pazarlar diliyorum.

Kahvaltılık Mineral Gevreği

MALZEMELER: -1 Bir avuç kabak çekirdeği -İki avuç fındık -Bir kase yulaf -3 yemek kaşığı susam -Bir avuç badem -3 yemek kaşığı bal -Dilediğiniz kuru meyvelerden toplam bir kase -Ilık su -Bir kase yoğurt veya bir bardak süt

YAPILIŞI: Kuru meyveleri doğrayalım. Fındık ve bademleri irice kıralım. Bütün kuru malzemeyi karıştıralım. Ayrı bir yerde süt, su ve balı karıştıralım. Kuru malzemeyi yavaş yavaş sütlü karışıma yedirelim. Fırınımızı 180 derecede ısıtalım. Pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye hamurumuzu incecik yayalım. 40 dakika pişirelim. Çıkardığımızda elimizle kırıklayalım. Süt veya yoğurtla karıştırarak tüketelim. Afiyet olsun.

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C Vitamini Bombası

-Yarım demet maydanoz -2 şişe maden suyu -1 limon

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YAPILIŞI

Limonu yıkadıktan sonra birkaç parçaya bölelim. Maydanoz ve limonu blenderdan geçirip süzelim. Maden suyu ile karıştıralım. Afiyet olsun.

A Vitamini Bombası

-1 adet patates -2 adet havuç -2 parça karnabahar -1 fincan zeytinyağı

YAPILIŞI

Havuç, patates ve karnabaharı katı meyve sıkacağından geçirelim veya küçük parçalar halinde doğrayıp blenderderdan geçirelim. Hazırladığımız sebze suyuna zeytinyağını ekleyelim. Bekletmeden tüketelim.

Afiyet olsun.