WP insanlık dışı karikatürü kaldırdı

Washington Post (WP) gazetesinde Filistinliler hakkındaki insanlık dışı çizim şok etkisi yarattı. Karikatürde, çirkin şekilde çizilen bir Hamas yetkilisinin karısını ve çocuklarını kendine bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı iması yapıldı. Karikatürdeki kişiye “İsrail nasıl sivillere saldırmaya cesaret edebilir?” yorumu yaptırılarak İsrail’in sivillerin öldürülmesinden dolayı haksız yere suçlandığı algısı oluşturulmak istendi. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan gazetenin editörü David Shipley, “Onayladığım karikatür, birçok kişi tarafından ırkçı bulundu. Niyetim bu değildi” diyerek yayından kaldırdıklarını açıkladı.