|
Hayat

WP insanlık dışı karikatürü kaldırdı

Batı ülkeleri terör devleti İsrail’e Gazze’deki katliamları sürdürmesi için her türlü desteği verirken, Batı basını ise öldürülen Filistinliler için ırkçı ve insanlık dışı yorumlar yapmaya devam ediyor.

Dış Haberler
04:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 06:05 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gelen tepkilerin ardından gazetenin editörü açıklama yaptı.

Gelen tepkilerin ardından gazetenin editörü açıklama yaptı.

Washington Post (WP) gazetesinde Filistinliler hakkındaki insanlık dışı çizim şok etkisi yarattı. Karikatürde, çirkin şekilde çizilen bir Hamas yetkilisinin karısını ve çocuklarını kendine bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı iması yapıldı. Karikatürdeki kişiye “İsrail nasıl sivillere saldırmaya cesaret edebilir?” yorumu yaptırılarak İsrail’in sivillerin öldürülmesinden dolayı haksız yere suçlandığı algısı oluşturulmak istendi. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan gazetenin editörü David Shipley, “Onayladığım karikatür, birçok kişi tarafından ırkçı bulundu. Niyetim bu değildi” diyerek yayından kaldırdıklarını açıkladı.


#Batı
#İkarikatür
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Filistin davasının ulusal şairi: Mahmud Derviş