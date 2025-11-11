Yeni Şafak
Yalvaç’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

11:2911/11/2025, Salı
IHA
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,55 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yalvaç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2,55 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

#Isparta
#Narkotik
#Uyuşturucu
