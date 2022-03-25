Yangınlara karşı dev hava filosu: 20 uçak 55 helikopter ile 8 İHA için ihaleye çıkıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına karşı filosunu güçlendiriyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin orman varlığından, yanan bölgelerin ağaçlandırılmasına kadar bir dizi konuda bilgiler veren Karaca, özetle şunları kaydetti:

10 YILDA 6 MİLYAR FİDAN

Türkiye’nin yüzölçümünün 3’te 1’i ormanlardan oluşuyor. Bugün itibariyle ülkemizdeki toplam ormanlık alan 23,1 milyon hektar. Ormanlık alan oranı ise yüzde 29,4. Ormanlık alanların azaldığına ilişkin iddialar kesinlikle doğru değil. Orman büyüklüğümüz 20 yıl öncesine göre 2,3 milyon hektar arttı. 2012’den bu yana 5 milyar 900 milyon fidan dikimi yaptık. Bu sayıyı 2023’e kadar 7 milyara yükseltip, orman varlığını dünya ortalamasına, yüzde 30’a çıkaracağız.

Bekir Karaca

YANAN ALANLAR AĞAÇLANDI

Geçtiğimiz yıl 28 Temmuz’da başlayan ve 15 gün boyunca 54 ilde süren 747 yangın yaşandı. 139 bin 500 hektar ormanlık alanımızı kaybettik. Hızlı şekilde bu alanların rehabilitesi için çalışmalara başladık. 139 bin 500 hektarlık alanın yüzde 55’inde çalışmalar tamamlandı. Bu yıl, yanan bu alanların rehabilitesi için 310 milyon fidan dikip geri kalan sahayı da yeşillendireceğiz.

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YENİ UÇAKLAR GELİYOR

3 uçak, 39 helikopter ve 4 İHA’dan oluşan hava filomuzu güçlendirmenin adımlarını attık. Yangın söndürme uçağı sayımızı 20’ye, su atar helikopter sayımızı 55’e, İHA sayımızı 8’e çıkaracağız. Alımlar için Savunma Sanayii Başkanlığı’nca ihale süreci başlatıldı. 1359 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk mücadele aracıyla da önemli kara gücüne sahibiz. Ormanlardaki söndürme havuzu sayımızı da 4 bin 300’e çıkardık.

8 bin personel alınacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, orman varlığıyla birlikte büyüyen bir kadroya sahip olunduğunu da kaydetti: 2021 yılındaki orman yangınlarında 10 bin 545’i yangın işçisi olmak üzere 21 bin personelimiz görev yaptı. 81 bin orman yangını gönüllüsünün sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Kendi kadromuzu da büyüteceğiz. 5 bini orman işçisi, 630’u mühendis, 2 bin 330’u orman muhafaza işçisi olmak üzere 8 bin yeni personel alımı yapacağız.

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