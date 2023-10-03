Yapay zeka kültür sanat dünyasını ele geçirdi

Son yıllarda birçok alanda dikkat çekici gelişmelere imza atan yapay zeka programları, kültür sanat dünyasına da hızlı bir giriş yaptı. Yaşayan veya geçmişte yaşamış kişileri taklit eden programlar insanlara benzersiz deneyimler sunarken, yeni tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un yeni açılan bir sergisinde ziyaretçiler ünlü sanatçıya soru sorma imkanı buldu. Öte yandan Hollywood yıldızı Tom Hanks ise hayranlarını görüntüsünün kullanıldığı bir diş planı reklamının aslında sahte olduğu ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu konusunda uyardı.

Salı günü Paris’te açılan ve şubat sonuna kadar açık kalacak Van Gogh Müzesi’ni ziyaret eden kişiler, bir yapay zeka şirketi tarafından oluşturulan ünlü ressamın modellemesine sorular yöneltebiliyor. Ressamın sorulara verdiği yanıtlar, Van Gogh’un çoğunlukla kardeşine yazdığı çok sayıda mektubun analizini içeren bilimsel araştırmalara dayanıyor. Sol kulağını neden kestiği sorulduğunda ünlü ressam bunun “bir yanlış anlama olduğunu ve aslında sadece kulak memesinin bir kısmını kestiğini” söylüyor. Niye intihar ettiği sorusuna ise bunun “hâlâ tarihçiler arasında da bir spekülasyon konusu olduğunu ve gerçek motivasyonunun kendisi için bile gizem olmaya devam ettiğini” belirtiyor.