|
Hayat

Yapay zeka kültür sanat dünyasını ele geçirdi

Kültür sanat dünyasında ünlü kişileri taklit için kullanılan yapay zeka programları dikkat çekerken, birçok problem de yaratıyor. Van Gogh gibi ünlülerle etkileşim kurmaya izin veren bir teknoloji merak uyandırırken, ABD’li oyuncu Tom Hanks’in yapay zekayla oluşturulmuş sahte görüntüsü reklam için kullanıldı.

Dış Haberler
04:00 . 3/10/2023 вторник
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Son yıllarda birçok alanda dikkat çekici gelişmelere imza atan yapay zeka programları, kültür sanat dünyasına da hızlı bir giriş yaptı. Yaşayan veya geçmişte yaşamış kişileri taklit eden programlar insanlara benzersiz deneyimler sunarken, yeni tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un yeni açılan bir sergisinde ziyaretçiler ünlü sanatçıya soru sorma imkanı buldu. Öte yandan Hollywood yıldızı Tom Hanks ise hayranlarını görüntüsünün kullanıldığı bir diş planı reklamının aslında sahte olduğu ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu konusunda uyardı.


Van Gogh’la sohbet

Salı günü Paris’te açılan ve şubat sonuna kadar açık kalacak Van Gogh Müzesi’ni ziyaret eden kişiler, bir yapay zeka şirketi tarafından oluşturulan ünlü ressamın modellemesine sorular yöneltebiliyor. Ressamın sorulara verdiği yanıtlar, Van Gogh’un çoğunlukla kardeşine yazdığı çok sayıda mektubun analizini içeren bilimsel araştırmalara dayanıyor. Sol kulağını neden kestiği sorulduğunda ünlü ressam bunun “bir yanlış anlama olduğunu ve aslında sadece kulak memesinin bir kısmını kestiğini” söylüyor. Niye intihar ettiği sorusuna ise bunun “hâlâ tarihçiler arasında da bir spekülasyon konusu olduğunu ve gerçek motivasyonunun kendisi için bile gizem olmaya devam ettiğini” belirtiyor.


Yapay zekayla reklam

Öte yandan yapay zeka kültür sanat dünyasında tehlikeli yüzünü göstermeye de devam ediyor. Hollywood aktörü Tom Hanks, hayranlarını, görüntüsünün kullanıldığı bir diş planı reklamının aslında sahte olduğu ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu konusunda uyardı. Ünlü aktör, 9.5 milyon Instagram takipçisine “DİKKAT!!” başlığıyla gönderdiği mesajda, görüntüsünün izni olmadan kullanıldığını söyledi. Hanks daha önce de yapay zeka kullanımına dair endişelerini dile getirmişti.


#sanat
#yapay zeka
#Van Gogh
2 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sıfır arabalarda kampanyalar başladı | Arabalarda indirimler olacak mı?