Yaşayanların gözünden Gazze: Ateşten doğan yazılar

Gazze’yi entelektüel olarak da abluka altında tutan işgalci güçler, bölgede yaşananların aktarılmasına izin vermiyor. Bu elbette yeni bir şey değil. Fakat yeni olan bu ablukayı Filistinli yazarların 2022 yılında Chiacago’da “Light in Gaza: Writings Born of Fire” ismiyle yayınlanan kitapla delmeleri. Eser, geçtiğimiz ay Ketebe Yayınları tarafından “Gazze’deki Işık: Ateşten Doğan Yazılar” başlığıyla M. Mürteza Özeren tarafından dilimize tercüme edildi. Bu sayede abluka bir dilde daha delinmiş oldu.





YAZILAR BOMBARDIMAN ALTINDA KALEME ALINDI

Filistin’e ilgi duyan ve yaşananları Gazze merceğinden anlamak isteyenleri bir düşünme ve anlama yolculuğuna çıkaran kitap, Gazze’nin Filistin kurtuluş mücadelesindeki kritik rolünü de okura hatırlatıyor. Gazze Şeridi içinde ve dışında yaşayan 11 Filistinli yazar düşüncelerini; kişisel anlatılar, şiirler, ekonomik ve kültürel meseleleri analiz ettiği yazılarıyla okura sunuyor. Yazarlar arasında 6 Aralık’ta İsrail’in düzenlediği bir hava saldırısında vefat eden Gazze İslam Üniversitesi profesörü Refaat Alareer de bulunuyor. Büyük bir kısmı İsrail bombalarının altında kaleme alınan yazıların kimisinde İsrail’in seyahat kısıtlamaları, kimisinde sürgünler anlatılıyor. Mesela Mosab Abu Toha, Gazze sanatı ve kültürü, kütüphane inşaası, sansür ve bilgi ablukasının şiddeti üzerine yazarken, Asmaa Abu Mezied toprak ve direniş arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, Filistin’de çiftçilik ve köy yaşamının tarihi ve bu bağlantıların kasten koparılmasından bahsediyor. Jehad Abusalim, Jennifer Bing ve Michael Merryman-Lotze’un editörlüğünü yaptığı kitapta bu minvalde toplam 15 yazı yer alıyor.





Filistin’i anlatmaktan başka çaremiz yok

Kitabın vefat eden yazarı Refaat Alareer, ümit barındıran ancak mevcut durumun bütün karamsarlığıyla Gazze’deki Işık kitabına katkı sundu. Yaşananların geçeceği gerçeğine sarılmış, etrafındakilere bunu telkin ediyordu. Ne yazık ki 6 Aralık 2023’te bir hava saldırısı sonunda vefat etti. Son cümlesi ise hepimize miras kaldı: Filistin için mücadele etmekten ve onun hikâyelerini anlatmaktan başka çaremiz yok.”



