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Hayat Yavru kirpileri şırıngayla beslediler
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Yavru kirpileri şırıngayla beslediler

Batman'da yaşayan Yasak ailesi, evlerinin bahçesinde bulduğu, 5 yavru kirpiye sahip çıktı. Yasak ailesi anne kirpi olmadığı için yavruları şırınga yardımıyla sütle beslerken bir hafta boyunca besledikleri yavru kirpileri daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edip, koruma altına alınmalarını sağladı.

Haber Merkezi DHA
yavru kirpiler.
yavru kirpiler.

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Yasak ailesi, evlerinin bahçesinde anneleri olmayan yavru 5 gördü. Yavru kirpileri bahçeden alıp eve getiren Yunus Yasak, onları beslemeye başladı. Bir süre sonra 2 yavru kirpinin ölmesiyle kalan 3 yavru için Yasak ailesi seferber oldu.

Yavru kirpileri şırınga kullanarak sütle beslediği anlatan Yunus Yasak, şu şekilde açıklama yaptı:

“Bahçemizde 5 yavru kirpiyi görünce şaşırdık. Anneleri yavrularını bırakmış. Evimize getirip beslemeye aldık olanları. Maalesef 5 yavrudan 2'si öldü. 3 yavrunun hayatta kalması için evde adeta seferberlik başlattık. Bir hafta boyunca evimizde beslemeye aldığımız 3 yavru kirpiği, koruma altına alınması için Batman Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettik."

Yavru kirpileri şırınga yardımı ile besliyor.

20 güne kadar doğaya salacaklar

Yavru kirpileri korumaya aldıklarını anlatan Batman Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Ercan Turan, kirpileri yaklaşık 20 gün boyunca besleyeceklerini belirterek, "Yavru kirpileri koruma altına aldık. Normalde hiç bir anne yavrularını terk etmez. Anneleri zarar görmüş olabilir. Şırınga ile süt vermeye devam edeceğiz. Henüz gözleri açılmamış. İyi bir bakımla birlikte yaklaşık 20 güne kadar doğaya bırakacağız" diye konuştu.

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