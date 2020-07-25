Yazın vazgeçilmezi

Yazı iliklerimize kadar hissettiğimiz günlerdeyiz, sıcaklık ülkemizin kimi yerlerinde 40 dereceyi geçiyor. Hava şartları terlemeyle beraber , bunalma, yorgunluk, halsizlik hislerini de getiriyor. Yemek düzenimizde küçük değişiklikler yaparak daha iyi hissetmek mümkün olabilir. Çoğumuzun bildiği gibi, yaz aylarında daha yağsız, soğuk yiyecekler tercih ederiz. Sıcak yemekleri hem yapmak yorucudur, hem de yemek ağırlığa sebep olur. Benim önerim bugünlerde hamurun her çeşidinden uzak kalıp daha çok çiğ sebze meyve ve sulu gıdalar tüketmek.

CİLDİ KORUYAN YİYECEK

Yemeklerimize, içeceklerimize, çorbalarımıza, güneşe karşı cildimizi koruyacak likopen içeren domatesi ilave edelim. Bağışıklığımızı güçlü tutacak soğan, sarımsak ve baharatları ekleyelim. Nane, limon, fesleğen, biberiye, kişniş gibi serinletici lezzetleri ihmal etmeyelim. Karpuz, kavun, salatalık gibi su oranı yüksek besinleri sofralarımızda bulunduralım. Sanılanın aksine çok soğuk, buzlu içecekler vücut ısısını düşürmezler. Vücut ısısı metabolizma ile ilgilidir. Siz terledikçe düşer. Çok soğuk yemek içmek üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Bu yüzden lütfen bol buzlu, aşırı soğuk şeylerden kaçınalım. Meyve suları, su, maden suları, sütlü kokteyller gün içinde çay ve kahvenin yerini alsın. Böylece daha dinç, hastalıklardan daha çok korunmuş, yüksek sıcaklığın zararlarını engellemiş olabiliriz. Bugün serin ve doyurucu bir kaç tarif paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Bat

MALZEMELER

* 1 su bardağı yeşil mercimek

* Yarım su bardağı köftelik bulgur

* 2 yemek kaşığı salça

* 5-6 dal yeşil soğan

* Bir kuru soğan

* Yarım demet maydanoz

* Yarım demet dereotu

*Bir avuç taze fesleğen

* 2 domates

* 2 avuç ceviz içi

* Bir çay kaşığı tuz

* Bir çay kaşığı kırmızı biber

* Bir çay kaşığı karabiber

* Bir tatlı kaşığı nane

* Bir fincan zeytinyağı

* Bir fincan nar ekşisi

* Bir limon

* 200 gram asma yaprağı

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp az su ile haşlayalım. Sıcakken içine salçayı ve köftelik bulguru ilave edip karıştıralım. Dereotu, maydanoz, fesleğen yeşil soğan ve kuru soğanı ince ince doğrayalım. Domatesi küp küp doğrayalım. Bütün malzemeyi karıştıralım, zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu ilave edelim. Tuz ve baharatları ekleyelim. Asma yapraklarını tuzlu suda hafifçe haşlayalım ya da isteğe göre çiğ olarak bat yemeğinin yanında servise alalım. Afiyet olsun.

Ayran Aşı(Fars usulü)