Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı öncesinde başta Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Viranşehir, Kurtalan ve Siverek’te 3000 çocuğa bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı dağıtımı yaparak bayram sevincini paylaştı.

Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu.

Yurt içinde ve yurtdışında kurban organizasyonları yaparak dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Bayramlık dağıtımı ile Bayram sevincini minik yüreklerle paylaştı. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut bayramlık dağıtımı çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurban organizasyonlarının yanı sıra bayramlık ve bayram harçlığı dağıtımı çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu.



Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere her yıl Kurban Bayramı çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl da Türkiye başta olmak üzere Dünya’nın farklı ülkelerinde Kurban Bayramı sevincini ve bereketini paylaşmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi, yetim ve öksüz çocuklarımızın boynu bükük kalmasın diye bayram öncesinde onlara pantolon, tişört ayakkabı gibi bayramlık kıyafetler ile bayram harçlıkları ulaştırarak bayram sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Bu çalışmada bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza, hayırseverlerimize, dernek gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum.