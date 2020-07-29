Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu
AKTÜEL

Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım organizasyonları yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesinde 3000 çocuğa bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu​.
​Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu​.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı öncesinde başta Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Viranşehir, Kurtalan ve Siverek’te 3000 çocuğa bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı dağıtımı yaparak bayram sevincini paylaştı.

Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu.

  • Yurt içinde ve yurtdışında kurban organizasyonları yaparak dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Bayramlık dağıtımı ile Bayram sevincini minik yüreklerle paylaştı. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut bayramlık dağıtımı çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurban organizasyonlarının yanı sıra bayramlık ve bayram harçlığı dağıtımı çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu.

Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere her yıl Kurban Bayramı çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl da Türkiye başta olmak üzere Dünya’nın farklı ülkelerinde Kurban Bayramı sevincini ve bereketini paylaşmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi, yetim ve öksüz çocuklarımızın boynu bükük kalmasın diye bayram öncesinde onlara pantolon, tişört ayakkabı gibi bayramlık kıyafetler ile bayram harçlıkları ulaştırarak bayram sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Bu çalışmada bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza, hayırseverlerimize, dernek gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yardım toplama izni aldı
GÜNDEM
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yardım toplama izni aldı
Abone Ol Google News
Camide yazıldı camide kalacak...

Camide yazıldı camide kalacak...

​Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi.
10 yıl içindegeri alınabilir

10 yıl içinde
geri alınabilir

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren karar.
Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı

Sow getirecek

Sow getirecek

​​Fenerbahçe golcü oyuncu için görüşmelere başladı.
Bir HDP klasiği

Bir HDP klasiği

TBMM'nin en genç kadın milletvekili 'taciz'den bahsedince konuşturmadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.