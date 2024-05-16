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Yeni müfredat için 13 ülke incelendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ için 13 ülkenin öğretim programlarının incelendiğini ifade etti.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:15 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bakan Tekin, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti il başkanları toplantısında yeni eğitim modeli konusunda 29 sayfalık sunum yaptı. 26 Nisan’da görüş için kamuoyuna duyurulan ve geçen hafta indirilen modelle ilgili sunumda şu detaylar öne çıktı:

10 YILLIK ÇALIŞMA

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. 81 ilden 17 bin öğrencinin yanıtladığı anket çalışması ile öğrencilerin beklentileri ve ihtiyaçları üzerinde önemle durulmuştur.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ALINDI

81 ilden öğretmen görüşleri alınmıştır. Ulusal ve uluslararası izleme ve değerlendirme sınavlarında elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Öğretim programlarının güncellenme çalışmaları öncesinde Ortaöğretim ve Temel Eğitim Genel Müdürlükleri komisyonlarınca 13 ülkenin (Singapur, İngiltere, Estonya, Güney Kore, Hong Kong, Avustralya, Kanada, İskoçya, Yeni Zelanda, Almanya, Danimarka, Japonya, Finlandiya) öğretim programları incelenmiştir.

Mülakat tamamen kalkmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuya öğretmen alımında mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşüren yönetmeliğe karşı iptal taleplerini eleştirdi. AK Parti Meclis Grubunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, yönetmelikle düzenledikleri bu konuda yasaya gerek olduğu görüşüne katılmadığını vurguladı. Tekin, ''Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz. Ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale götürüyorlar. Yani 'Yüzde 100 mülakat etkili olsun' istiyorlar. Burada bir çelişki var'' dedir.



#Eğitim
#MEB
#Müfredat
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