"Yeni Şafak Uluslararası" Yeni medyayı anlattı

"Yeni Şafak Uluslararası" önceki gün ilk etkinliğini Ketebe Kırmızı Kütüphane’de düzenledi. “Sosyal Medya Ustalığı” başlığıyla yapılan buluşmada; Yeni Şafak Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça’da görev alan editörler çalışmalarından bahsetti. Kamera önü deneyiminden, haber kaynaklarını doğrulama ve sunum tekniklerine, yapay zeka kullanımından özel yapımlara kadar farklı başlıklar konuşuldu. Etkinlik sonunda soruları yanıtlanan katılımcılar, buluşmaların çeşitlenerek devam etmesini istedi.
SORULAR ATÖLYELERDE GİDERİLECEK
Yeni Şafak Uluslararası Platformlar Koordinatörü Ömer Kablan, etkinlikle amaçlarının hem yaptıklarını anlatmak hem de medyaya ilgi duyanların merakını gidermek olduğunu ifade etti. Bir sonraki programı uluslararası tanınırlığı olan katılımcılarla planladıklarını söyleyen Kablan, “Dünyada ve Türkiye’de İngilizce bilen büyük bir topluluğa ulaşıyoruz. Türkiye’de bir karşılığımız var mı, daha büyük etkinlikler yapabilir miyiz onu ölçmek istedik. Yeni Şafak International olarak sosyal medya uygulamaları, trendler, kullandığımız programlar ve yenilikçi medyadaki tecrübemizi aktardık. Gördük ki insanların çok fazla sorusu ve merakı var” dedi.