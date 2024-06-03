|
Hayat

"Yeni Şafak Uluslararası" Yeni medyayı anlattı

“Sosyal Medya Ustalığı” başlığıyla yapılan buluşmada; Yeni Şafak Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça’da görev alan editörler çalışmalarından bahsetti.

Halime Kirazlı
04:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:30 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
"Yeni Şafak Uluslararası"
"Yeni Şafak Uluslararası"

"Yeni Şafak Uluslararası" önceki gün ilk etkinliğini Ketebe Kırmızı Kütüphane’de düzenledi. “Sosyal Medya Ustalığı” başlığıyla yapılan buluşmada; Yeni Şafak Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça’da görev alan editörler çalışmalarından bahsetti. Kamera önü deneyiminden, haber kaynaklarını doğrulama ve sunum tekniklerine, yapay zeka kullanımından özel yapımlara kadar farklı başlıklar konuşuldu. Etkinlik sonunda soruları yanıtlanan katılımcılar, buluşmaların çeşitlenerek devam etmesini istedi.

SORULAR ATÖLYELERDE GİDERİLECEK

Yeni Şafak Uluslararası Platformlar Koordinatörü Ömer Kablan, etkinlikle amaçlarının hem yaptıklarını anlatmak hem de medyaya ilgi duyanların merakını gidermek olduğunu ifade etti. Bir sonraki programı uluslararası tanınırlığı olan katılımcılarla planladıklarını söyleyen Kablan, “Dünyada ve Türkiye’de İngilizce bilen büyük bir topluluğa ulaşıyoruz. Türkiye’de bir karşılığımız var mı, daha büyük etkinlikler yapabilir miyiz onu ölçmek istedik. Yeni Şafak International olarak sosyal medya uygulamaları, trendler, kullandığımız programlar ve yenilikçi medyadaki tecrübemizi aktardık. Gördük ki insanların çok fazla sorusu ve merakı var” dedi.



#Yeni Şafak
#sosyal medya
#Aktüel
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS TYT AYT net puan ve sıralama hesaplama