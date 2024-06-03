"Yeni Şafak Uluslararası" Yeni medyayı anlattı

Yeni Şafak Uluslararası Platformlar Koordinatörü Ömer Kablan, etkinlikle amaçlarının hem yaptıklarını anlatmak hem de medyaya ilgi duyanların merakını gidermek olduğunu ifade etti. Bir sonraki programı uluslararası tanınırlığı olan katılımcılarla planladıklarını söyleyen Kablan, “Dünyada ve Türkiye’de İngilizce bilen büyük bir topluluğa ulaşıyoruz. Türkiye’de bir karşılığımız var mı, daha büyük etkinlikler yapabilir miyiz onu ölçmek istedik. Yeni Şafak International olarak sosyal medya uygulamaları, trendler, kullandığımız programlar ve yenilikçi medyadaki tecrübemizi aktardık. Gördük ki insanların çok fazla sorusu ve merakı var” dedi.