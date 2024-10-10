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Yeni Türkiye’yi hazmedemediler

Yeni Türkiye’yi hazmedemediler

Gökhan Özturan
04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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DEAŞ'ın Ayn el Arab'a (Kobani) girmesini bahane eden terör örgütleri, çözüm sürecini hedef alan CHP ve HDP'nin tahrikiyle Türkiye'yi savaş alanına çevirdi. HDP Kürtleri, Gezi’yi organize eden çevreler ise ulusalcıları tahrik edip sokağa döktü. Kürtler üzerinden yeni bir kalkışmanın kurgulandığı olaylarda 46 kişi öldü, 682 kişi de yaralandı. Yeni Şafak, 8 Ekim'de “Türkiye düşmanları” manşetiyle çıktı.
DEAŞ'ın Ayn el Arab'a (Kobani) girmesini bahane eden terör örgütleri, çözüm sürecini hedef alan CHP ve HDP'nin tahrikiyle Türkiye'yi savaş alanına çevirdi. HDP Kürtleri, Gezi’yi organize eden çevreler ise ulusalcıları tahrik edip sokağa döktü. Kürtler üzerinden yeni bir kalkışmanın kurgulandığı olaylarda 46 kişi öldü, 682 kişi de yaralandı. Yeni Şafak, 8 Ekim'de “Türkiye düşmanları” manşetiyle çıktı.

Yeni Türkiye’yi içine sindiremeyen çevreler, Kürtler üzerinden bir kalkışma kurguladı. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarının fitilini yaktı. Kobani bahanesiyle sokakları isyana çağıran Demirtaş, çıkan olaylarda öldürülen 46 kişinin katili oldu.

Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’a FETÖ ve PKK ile mücadele için tam yetki vermesini hazmedemeyen çevreler, 6-7 Ekim olarak tarihe geçen olaylarda Türkiye’yi savaş alanına çevirdi. HDP Merkez Yürütme Kurulu, 6 Ekim 2014’te yaptığı toplantının ardından Ayn El Arab (Kobani) için sokağa çıkma çağrısı yaptı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK’dan halklarımıza acil çağrı” notuyla paylaşılan mesajda “Kobane’de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AK Parti iktidarının Kobane’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi. HDP’nin bu skandal çağrısı üzerine sokaklara çıkan PKK yandaşları terör estirdi, olaylarda 46 kişi can verdi.


BALKONDAN ATIP ARABAYLA EZDİLER

Diyarbakır’da fitili ateşlenen terör olaylarında kurban eti dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Turan Yavaş, PKK’lılarca vahşice katledildi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü, kurban eti dağıttığı apartmanın üçüncü katından aşağıya atıldı. Bununla yetinmeyen caniler Yasin’i kurşunlayıp bıçakladıktan sonra yakarak araba ile üzerinden geçti. Korkunç lince, gençlerin can havliyle sığındıkları evin sahibinin de katıldığını Yeni Şafak ortaya çıkarttı.


ATEŞE VERİP YAĞMALADILAR

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı ve Van'daki olaylarda teröristler çok sayıda okul, işyeri, araç, belediye otobüsü, banka, market ve parti binalarını ateşe verdi. Güneydoğu’da ilk kez yağma olayları yaşandı. Ağrı'da yakılan Patnos Belediye binası kül oldu.


ÖĞRENCİ YURDUNA MOLOTOF

Sokakları ateşe veren terörist gruplar, Siirt’te içinde kız çocukları bulunan yetiştirme yurdunu yaktı. Yurt görevlisinin engellemesine rağmen binaya molotof atan eşkıyalar, alevler yükselince bir de çocukların bulunduğu katı taşladı. Kızlar güçlükle tahliye edilirken, Siirt’teki vahşeti Yeni Şafak duyurdu.


SORUMLUSUNUZ

Sokakları isyana çağıran dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendini savunmaya çalışıp “Çağrımız insani bir çağrı ve siyasi müdahale davetiydi” dedi. Demirtaş’a ertesi gün Yeni Şafak 9 sütuna attığı manşetle cevap verdi: Sorumlusunuz!


#Yeni Şafak
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#Türkiye

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