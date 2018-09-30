Hayat Yeşilçamın oyuncusu Kemal İnci evinde ölü bulundu
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Yeşilçam'ın oyuncusu Kemal İnci evinde ölü bulundu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci evinde ölü bulundu. Kemal İnci'nin kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor.

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Yeşilçam'ın oyuncusu Kemal İnci.
Yeşilçam'ın oyuncusu Kemal İnci.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci vefat etti. 85 yaşındaki oyuncu İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden vefat ettiği ediliyor. Aile yakınlarının da evine koştuğu oyuncunun son yıllarda rol aldığı rol aldığı filmler arasında Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek de yer alıyor. İnci ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.

Kemal İnci kimdir?

Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da doğdu. Yeşilçam'ın kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyidir. Ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda çalışmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam setlerinde işçilik yapan Kemal İnci, bir süre sonra yönetmen olarak filmler çekmeye başladı.

Set işçiliğinden sonra 1964 yılında yönetmen olarak çalışmaya başladı ama bununla da yetinmeyerek filmlerde rol alarak oynamaya başladı. 1966 yılında da kardeşi Bilal İnci'yi de sinema oyuncusu yaptı.

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