Yıldız Holding’den Hilye-i Şerif kitabı

Eserde; Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Emin Barın’ın yanı sıra günümüz hattatlarından Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, Ary Fâris Kader, Zeyad Hayder Abdullah el-Mühendis ve İsmail Öztürk’ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 hilye-i şerif yer alıyor. Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’ndeki tanıtım etkinliğinde kitaptaki Hilye-i Şeriflerden oluşan bir de sergi açıldı. Açılışa; İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Uğur Derman, Cevat Akşit ve Yıldız Holding yöneticilerinin yanı sıra kitapta eserleri bulunan sanatçılar katıldı.

Sabri Ülker Vakfı Yayınları arasından çıkan 334 sayfalık kitapta Hilye-i Şerif üzerine yazıların yanı sıra önemli sanatçılarla ilgili röportajlar bulunuyor. Kitabı, yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören on ayda yayına hazırladı. Yeni Şafak’a konuşan Gören, “Daha önce böyle bir hilye koleksiyonu özelliğinde hazırlanmış hilye kitabı şu an yok. Bu alanda kitabımız bir ilki teşkil ediyor” dedi. “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında yer alan eserlerden oluşan seçki (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak, 09.00-17.00 arasında Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde 28 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.