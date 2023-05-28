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Hayat

Yitiksöz'de Maraş'tan haber var

Hakkı Yanık
04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yitiksöz.

Yitiksöz.

Duran Boz yönetiminde 16. sayısına ulaşan sanat, edebiyat ve düşünce dergisi yitiksöz, ‘kitap gibi’ yakıştırmasını hak eden bir dolulukta. İki ayda bir yayımlanan derginin kapağında Maraşlı şair ve ressam Bünyamin K.’nin (Küçükkürtül) şiiri ve çizimi var. Şöyle diyor şair: sanırım sıkıldı kırlar çimento tozundan. Arka kapaktaki fotoğraf da Yasin Mortaş’ın. “Maraş’tan Kara Haber Geldi” başlıklı Sunuş yazısının sonunda, zelzelede yitirdiğimiz edebiyatçılar Yaşar Alparslan, Ahmet Doğan İlbey, Recep Şükrü Göngör, Nihat Yücel, Oğuz Paköz, Ercan Kozanoğlu, Fahri Yılmaz, Fazlı Bayram, Ferhat Ağca, Abdülkadir Özkan, Mesut Akben, Ali Şanverdi, Fatma Vişne ve İdil Övgün Armut’u anıyor Duran Boz. Ben de bu kalem erbabına ve toprağa verdiğimiz onbinlerce cana rahmet diliyorum. 296 sayfalık yitiksöz, şiirlerle başlıyor. Ardından ‘zelzele’yle alakalı metinler geliyor. 138. sayfadan itibaren tekrar şiire geçiliyor. Dergide yeralan yaklaşık 35 şairin içinden Vefa Taşdelen, İbrahim Gökburun, Guzal Ismatova, Yunus Emre Altuntaş, Mehmet Aycı, İlhami Atmaca ve Mustafa Gök’ün şiirlerini kendime daha yakın buldum. 70’e yakın ismin öykü, deneme ve yazılarıyla katkı sunduğu yitiksöz’de yeralan siyah-beyaz fotoğraflar Hadi Mousavi imzasını taşıyor. Bu sayının söyleşileri Bahaettin Karakoç ve Mehmet Solak’la yapılmış. Yazımı bitirmeden arka kapağın içindeki Mustafa Kirenci kitabı tanıtımından bahsedeyim. Kitap, Sezai Karakoç ve Diriş’e dair: Bir Gülü Yetiştirmek İçin... Kahramanmaraş Belediyesi yayını. Hayırlı olsun!..

yitiksöz’e, yitiksoz@gmail.com e-posta adresinden ulaşılabilir.

Değinmeler...

*Hafta sonu. Sabah kahvaltıdan önce ufak bir yürüyüş. Fırın, sıcak ekmek veya simit. Belki gazete. “Döneyim artık” demeyin hemen. Dergi satan kitapçı veya büfe bulun. Bir dergi satın alın. Koltuğunuzun altına sıkıştırıp evin yolunu tutun. Kendinizi mutlu hissedeceksiniz!

*Zelzele, sevdiklerimizin yanısıra bizim için değeri olan mekânlara da zarar verdi. Dergiciliğiyle de bilinen merhum şair
Bahaettin Karakoç
’un ‘müze’ye dönüştürülen evi de bunlardan biri. Merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi’ndeki ev, 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar aldı. Evde Karakoç’un binlerce kitabı, plaket ve ödülleri, bastonu, gözlüğü, daktilosu gibi birçok şey bulunuyordu.

yitiksöz’den:

*Arif Ay’ın şiiri Kuş Deremi

Öyle perişan öyle yapayalnız / döküldünüz kanat kanat tüy tüy / hayır ola kuşlar / sizin de mi yıkıldı eviniz

beklerim her sabah / duymak için cıvıltınızı / medet umarım rüzgardan / getirsin gökyüzünü dolduran neşenizi

yeter artık gökleri deldiğimiz / gideceğimiz yere yakın olmak varken / ne diye kanatsız uçmaya kalkarız / ah ihmallerimiz.

4 soru

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Evet kendi halinde bir dergi okuruyum ve bu iş çok zamanımı alıyor. Dergi okurluğu, okur olmanın ön şartlarından biridir diye düşünüyorum.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?
Hece, Aşkar, Kayıp Kayıt, Buzdokuz, Yitiksöz
dergilerini düzenli olarak takip ediyorum.
Dergâh
dergisini de takip ediyordum ama maalesef yayınına ara verdi..
3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Son dönemde şiirlerimi Hece ve Kayıp Kayıt dergilerinde yayımlamaya çalışıyorum.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?
Aşkar dergisinde,
İsmet Özel
’in konferanslarının çözümlenmiş hallerinin yayımlanmasını, şiir ortamı için önemli bir katkı olarak görüyorum. Ayrıca Buzdokuz dergisinde
Hayriye Ünal
ve
Atakan Yavuz
’un yazı ve şiirlerini dikkat ile takip ediyor ve önemsiyorum. Hece dergisinin Şubat 2023 sayısındaki
Osman Özbahçe
’nin ‘molozya cumhuriyeti’ şiiri son dönemde okuduğum dikkat çekici şiirlerden biri oldu.

Kitap dünyadan büyüktür

sabitfikir
, “Bir kitap dünyadan daha büyüktür” altbaşlığıyla çıkan bir kitap edebiyat dergisi. Dergi, yeni yayımlanan kitaplardan unutulmaz eserlere, sinema, tiyatro ve sergi haberlerine kadar geniş bir kültürel alana sesleniyor. 147. sayısı yayımlanan sabitfikir’in yayın yönetmeni
Mustafa Akar
. Yazı işlerineyse bir zamanlar mesai arkadaşlığı yaptığımız
İlker Nuri Öztürk
bakıyor. 66 sayfalık dergiye emek verenler arasında Öztürk’le birlikte
Ali Ural, H. Salih Zengin ve Suavi Kemal Yazgıç
gibi tanıdık isimlere rastlıyorum. Bu sayının dosya konusu Gerilim ve Ürperti: Korku Edebiyatının Temelleri. ‘
Editörden’de
konu üzerine bir yazı kaleme alan Akar, ‘korku’da yüzümüzü batıya değil kendimize döndürmemiz tavsiyesinde bulunup, “... artık kendi hikâyelerimize çalışmanın vakti gelmedi mi” diye soruyor. Bu sayıda Kaan H. Ökten ve Zeki Bulduk’la birer söyleşi gerçekleştirilmiş. Ökten’le Nadide Nagehan Akyol, Bulduk’la İlker Nuri Öztürk konuşmuş. Bunlara ilaveten Zeynep Arkan, Tuba Kaplan’ın sorularını cevaplamış.
Muhittin Şimşek’in
hazırladığı
Kalem Hikâyeleri’
ni okuyunca Orhan Tepebaş ve
İbrahim Tenekeci
’yi anmadan geçmedim. Kitap haberleri ve vitrindekiler bölümleri de olan dergideki yaklaşık 20’ye yakın kitap yazısı okurunu bekliyor.
Sabitfikir
’e,
0 212 354 30 00
no’lu telefondan ulaşılabilir.

GENÇLERE VE ÇOCUKLARA

GENÇ MOTTO:
Yeni bir dergi
Genç Motto. Osman Turhan
yönetiminde çıkıyor. 20. sayının kapak konusu: Mutfağının Şefi Ol! Bu başlık altında insanlık tarihi boyunca toplumlara etki etmiş olan yemek ve sofra kültürü konu ediliyor. Geniş bir yazar ve çizer kadrosu olan dergide liselilerin çalışmalarına da yer veriliyor. Motto, gençlere, genç kalanlara!
GENÇ:
Altbaşlığı, “Ebedi Gençlik Dergisi” olan
Genç
, 200. sayıya ulaşan 17 yıllık bir dergi. Yazı işleri müdürlüğünü
Süleyman Rağıp Yazıcılar
yapıyor. Bu sayıda evlilikten önceki ‘söz ve nişan dönemi’ ele alınıp bu dönemle ilgili hayati sorular soruluyor ve verilen cevaplardan bir yol haritası çıkarılıyor. Büyük boy yayımlanan dergi, 64 sayfa.
ALTIN ÇOCUK:
İsminden de anlaşılacağı gibi çocuklara yönelik bir yayın
Altın Çocuk.
Her ay hikâyeler, oyunlar, bilmeceler, karikatürler ve dinî bilgilerle minik okurlarının karşısına çıkan derginin yayın yönetmeni
Lütfi Arslan
. Editörse
Şaban Muslu
. 32 sayfalık dergi, minik okurları bekliyor.



#Dergilik
#Edebiyat
#Kitap
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