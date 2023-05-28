Yitiksöz'de Maraş'tan haber var

sabitfikir

, “Bir kitap dünyadan daha büyüktür” altbaşlığıyla çıkan bir kitap edebiyat dergisi. Dergi, yeni yayımlanan kitaplardan unutulmaz eserlere, sinema, tiyatro ve sergi haberlerine kadar geniş bir kültürel alana sesleniyor. 147. sayısı yayımlanan sabitfikir’in yayın yönetmeni

Mustafa Akar

. Yazı işlerineyse bir zamanlar mesai arkadaşlığı yaptığımız

İlker Nuri Öztürk

bakıyor. 66 sayfalık dergiye emek verenler arasında Öztürk’le birlikte

Ali Ural, H. Salih Zengin ve Suavi Kemal Yazgıç

gibi tanıdık isimlere rastlıyorum. Bu sayının dosya konusu Gerilim ve Ürperti: Korku Edebiyatının Temelleri. ‘

Editörden’de

konu üzerine bir yazı kaleme alan Akar, ‘korku’da yüzümüzü batıya değil kendimize döndürmemiz tavsiyesinde bulunup, “... artık kendi hikâyelerimize çalışmanın vakti gelmedi mi” diye soruyor. Bu sayıda Kaan H. Ökten ve Zeki Bulduk’la birer söyleşi gerçekleştirilmiş. Ökten’le Nadide Nagehan Akyol, Bulduk’la İlker Nuri Öztürk konuşmuş. Bunlara ilaveten Zeynep Arkan, Tuba Kaplan’ın sorularını cevaplamış.

Muhittin Şimşek’in

hazırladığı

Kalem Hikâyeleri’

ni okuyunca Orhan Tepebaş ve

İbrahim Tenekeci

’yi anmadan geçmedim. Kitap haberleri ve vitrindekiler bölümleri de olan dergideki yaklaşık 20’ye yakın kitap yazısı okurunu bekliyor.

Sabitfikir

’e,

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