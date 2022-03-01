Yol gösteren bir idoldü

Başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden Şule Yüksel Şenler, 28 Şubat’ın yıldönümünde kendisi için yapılan belgeselin galasında anıldı. Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın, düzenlediği ‘Şule’ belgeseli galasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Binali Yıldırım ve önemli isimler katıldı. 28 Ağustos 2019’da vefat eden Şenler’in belgeselinde, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Leyla Şahin Usta, Demet Tezcan, Ekrem Kızıltaş, Mehmet Fırıncı, Hayriye Celaloğlu ve Fatma Kutluoğlu’nun röportajları yer aldı.

TESETTÜRE GİRME SÜRECİNİ ANLATTI

Şule Yüksel Şenler, Emine ve Recep Tayyip Erdoğan çiftini tanıştırarak evlenmelerine vesile olan bir isimdi. Belgeselde de bu detaylar atlanmamış. Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, belgeselde tesettüre girme sürecini “Örtünmek istiyorum, nasıl olacak bilmiyorum. Şehirli bir genç kızsınız ve dışlanmak istemiyorsunuz ama ben karar vermiştim. Örtünüp, İslam’ı yaşayıp, bunun da şehirli olarak yapılacağını bize gösteren bir idoldü” ifadeleriyle anlattı. Erdoğan, Huzur Sokağı’ndan etkilenerek çocuklarının adını Bilal koyduğunu da sözlerine ekledi.

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DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

“Bir Çığır Öyküsü” ismiyle Şule Yüksel Şenler’in hayatını anlatan ve belgesel sürecine de katkı sunan Demet Tezcan, “Statükocu zihniyet, kadın kimliği üzerinden yeniden toplumu şekillendirmeye karar verdi ve başörtülüler, 28 Şubat’ın tüm zorbalığını, tehdidini, baskısını adeta bir paratoner gibi üzerinde topladı. Çok büyük zorluklardan geçildi ama bugün bu salonda bu belgeselle birlikte gördük ki Şule Yüksel Şenler ile başlayan o mücadele, 28 Şubat zorbalarına karşı gencecik kızların direnişiyle son buldu. Despotizm, militarizm kaybetti. Bugünler, Şule Yüksel Şenler’in hayaliydi” cümlelerini kullandı.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ise, “Şule abla o dönemde kimsenin cesaret edemediği dik bir duruş sergiledi. Bize, tek başına mücadele eden bir insanın dünyayı değiştirebileceğini gösterdi” dedi.

HAYAT O bir mücahideydi

SONUÇLARINI GÖREBİLDİ

O zamanlara tanıklık etmedikleri için belgesel vesilesiyle onun mücadelesini öğrendiklerini söyleyen Yönetmen Efe Polat, “Yemeğini bile otobüste yiyormuş, yazısını yollarda yazıyormuş. Ne mutlu ki ona bütün mücadelesinin sonuçlarını görebilmiş” dedi. Yapımcı Mehmet Talha Geredeli ise, “Belgeseli, Şule Hanım’ın vefatından sonra Leyla Hanım’ın vesilesiyle ve Demet Tezcan’ın yönlendirmeleriyle hazırladık. Ortak kararla da 28 Şubat’ta yayınlamak istedik, çünkü Şenler, başörtüsü mücadelesinin sembol ismi. Bu mücadeleyi gelecek nesillere örnek olması adına aktarmak istedik” dedi.

Şule yüksel Müzesi kurulacak

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta yaptığı konuşmada, vakfa ait bir Kadın İhtisas Kütüphanesi çalışması sürdürdüklerini ve kadınlara araştırma, çalışma imkanı sunacaklarını duyurdu. Şule Hanım adına kurulacak bir müzeyle de ona ait çeşitli belge ve eşyalarla Türk modernleşmesinde kadının tuttuğu yerin gösterilmesi amaçlanacak.