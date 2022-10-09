Hayat Yörünge çöplerine çözüm arayışı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Yörünge çöplerine çözüm arayışı

‘Uzay çöpü’ olarak adlandırılan yörüngemizdeki yabancı objeler, önümüzdeki yıllarda ciddi tehditler oluşturması bekleniyor. Bunu önlemek amacıyla ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) harekete geçerek yörünge enkazının artan risklerini ele almak ve yeni kurallar kabul etmek için oy kullandı.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Yörünge çöplerine çözüm arayışı
​Yörünge çöplerine çözüm arayışı.

İnsanoğlu bir taraftan daha yaşanabilir bir çevre için arayıştayken diğer tarafta sadece yerküreyi değil, uzaya çıkış öncesi son durak olan yörüngesini de çöplüğe dönüştürmüş durumda. ‘Uzay çöpü’ olarak adlandırılan yörüngemizdeki yabancı objeler, önümüzdeki yıllarda ciddi tehditler oluşturması bekleniyor. Bunu önlemek amacıyla ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) harekete geçerek yörünge enkazının artan risklerini ele almak ve yeni kurallar kabul etmek için oy kullandı. FCC, yakın Dünya yörüngesinde beş yıl içinde görevi sona erecek uyduların imha edilmesini önerdi. ABD telekomünikasyon düzenleyicisi 1957’den beri konuşlandırılan 10 bin uydunun yarısından fazlasının artık çalışmadığını kaydediyor.

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