Hayat Z kuşağına Türk müziği
AKTÜEL

​Z kuşağına Türk müziği

Z kuşağına Türk müziği

Türkiye’nin ilk Türk Müziği İlkokulu’nda TRT sanatçıları toplu meşk, usül uygulama, solfej nazariyat ve meslek enstrümanı dersleri veriyor. Okulun kurucularından Yüce Gümüş, “Ud, Kanun, Ney, Tanbur, Klâsik Kemençe, Bağlama dersleri alan öğrenciler, Türk müziğini, bizim coğrafyamızın müziğini öğreniyorlar” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Toplu meşk, usül uygulama, solfej nazariyat gibi Türk müziği eğitim alan çocuklar, MEB müfredatından da geri kalmıyor.
Toplu meşk, usül uygulama, solfej nazariyat gibi Türk müziği eğitim alan çocuklar, MEB müfredatından da geri kalmıyor.

Türkiye’de ilk kez Türk müziği ilkokulu kuruldu. Geçen yıl minik yeteneklere kapısını açan Palet Türk Müziği ilkokulu’nda MEB müfredatının yanında Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçıları tarafından toplu meşk dersi, usül uygulama, solfej nazariyat ve meslek enstrümanı olmak üzere dört ana müzik dersi veriliyor.

Gençler 28 Şubat’ın filmini çekti
HAYAT
Gençler 28 Şubat’ın filmini çekti

150 KİŞİ BAŞVURDU

Yetenek sınavıyla seçilen öğrenciler ud, kanun, keman, ney, tanbur, klâsik kemençe, ritm sazlar, bağlama gibi enstrümanları öğreniyorlar. Küçük Çamlıca’da bulunan okula talep oldukça fazla. 24 kişilik kontenjanı olan okulun yetenek sınavı için geçen yıl 150 kişi başvurmuş. Okulun Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, geleceğin sanatçılarını yetiştirme gayesiyle yola çıktıklarını belirterek, “İnşallah toplumun sanat algısı, sanata bakışı belki 20-30 sene sonra bu okuldan çıkan çocuklar sayesinde ülkemizi belli noktaya getirecek” ifadelerini kullandı.

Cezeri’den ilhamla Robotik Raks
HAYAT
Cezeri’den ilhamla Robotik Raks

BİZİM MÜZİĞİMİZ

  • Çok detaylı çalışmalar yaparak okulu kurduklarını belirten Gümüş, “Biz zaten Türk müziğinin çocuklara okul ortamında ve örgün eğitim sistemi içerisinde nasıl yapılabileceği hakkında bazı çalışmalar yapıyorduk. Tamamen kendi müziğimizdeki donelerden istifade ederek, bizim müziğimizin seslerini, makamlarını, ritimlerini çocuklarımıza aktarıyorduk. Buna karar verildikten sonra da çok uzun bir süre bunun müfredatını nasıl yaparız diye düşündük. Örgün eğitimde müzik dersleri bir branş olarak geçiyor” dedi.

Genç Dergisi mart sayısı raflardaki yerini aldı
HAYAT
Genç Dergisi mart sayısı raflardaki yerini aldı

YETENEKLİLERİ SEÇİYORUZ

Öğrencilerin tamamının burslu olduğunu kaydeden Gümüş, “Öğrenci seçme sistemimiz şöyle; bir işitme imtihanı ile öğrencilerimizi okula alıyoruz. Zaten var olan bir sistem fakat biz buna birkaç tane yeni detay dahil ettik. Bu tür imtihanlar tek günde yapılabileceği gibi öncesinde hazırlık kursu mahiyetinde çalışmalar da yapılır. Biz de böyle bir sistem yapıyoruz. Fakat bu hazırlık kursunun biz tamamını imtihan gibi değerlendiriyoruz. Sınava aldığımız çocuklar çok küçük oldukları için belki birkaç güne ihtiyacı olabilir” diye konuştu.

Çocuklarımızı donanımlı şekilde mezun edeceğiz

  • Okulda İngilizce’yle birlikte çift dilli eğitim verildiğini anlatan Yüce Gümüş, şöyle devam etti: “MEB’e bağlı bir okuluz. Öğlene kadar normal örgün eğitim dersleri öğretiliyor, öğleden sonra da müzik ihtisas derslerimiz başlıyor. Dört tane ana müzik dersimiz var. Bunlardan birincisi toplu meşk, ikincisi usül uygulama, üçüncüsü solfej nazariyat ve dördüncüsü de meslek enstrümanı. Musıkide geleneksel eğitimde olduğumuzu yani musikide geleneksel eğitim çizgisinde olduğumuzu iddia eden ve bunu korumaya çalışan bir okuluz Bizim geleneğimizde müzik icra eden insanların çok büyük bir kısmı hafızdı. Hafızlık odağında ön plana çıkan Kur’an-ı Kerim dersimiz var. Çocuklarımızı donanımlı şekilde mezun edeceğiz.”
Abone Ol Google News
İl il kısıtlama haritası

İl il kısıtlama haritası

​Sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı iller belli oldu.
Böylesi ancak filmlerde olur

Böylesi ancak filmlerde olur

Sahile vuran Nil kaplumbağası görenleri şoke etti.
Karadenizdedurum kötü

Karadeniz'de
durum kötü

Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı.
Risk gruplarına göre<br>tedbirler değişecek

Risk gruplarına göre
tedbirler değişecek

​İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.
Hitler'i herkes görsün

Hitler'i herkes görsün

​CHP'li Belediye Başkanı, partisinin Meclis üyesini zabıta zoruyla salondan attırdı.
Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak?

Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak?

​Milli Eğitim Bakanlığı tüm detayları paylaştı.
Kontrollü normalleşme başlıyor

Kontrollü normalleşme başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı.
Fransızlardan övgü

Fransızlardan övgü

​Türkiye, 2020'de ekonomik daralmayı önleyen nadir ülkelerden biri olarak gösterildi.

Vaka sayısı yükseliyor

Vaka sayısı yükseliyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
İstanbul seferine bomba ihbarı

İstanbul seferine bomba ihbarı

​THY ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.