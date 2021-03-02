​Z kuşağına Türk müziği

Türkiye’de ilk kez Türk müziği ilkokulu kuruldu. Geçen yıl minik yeteneklere kapısını açan Palet Türk Müziği ilkokulu’nda MEB müfredatının yanında Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçıları tarafından toplu meşk dersi, usül uygulama, solfej nazariyat ve meslek enstrümanı olmak üzere dört ana müzik dersi veriliyor.

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150 KİŞİ BAŞVURDU

Yetenek sınavıyla seçilen öğrenciler ud, kanun, keman, ney, tanbur, klâsik kemençe, ritm sazlar, bağlama gibi enstrümanları öğreniyorlar. Küçük Çamlıca’da bulunan okula talep oldukça fazla. 24 kişilik kontenjanı olan okulun yetenek sınavı için geçen yıl 150 kişi başvurmuş. Okulun Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, geleceğin sanatçılarını yetiştirme gayesiyle yola çıktıklarını belirterek, “İnşallah toplumun sanat algısı, sanata bakışı belki 20-30 sene sonra bu okuldan çıkan çocuklar sayesinde ülkemizi belli noktaya getirecek” ifadelerini kullandı.

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BİZİM MÜZİĞİMİZ

Çok detaylı çalışmalar yaparak okulu kurduklarını belirten Gümüş, “Biz zaten Türk müziğinin çocuklara okul ortamında ve örgün eğitim sistemi içerisinde nasıl yapılabileceği hakkında bazı çalışmalar yapıyorduk. Tamamen kendi müziğimizdeki donelerden istifade ederek, bizim müziğimizin seslerini, makamlarını, ritimlerini çocuklarımıza aktarıyorduk. Buna karar verildikten sonra da çok uzun bir süre bunun müfredatını nasıl yaparız diye düşündük. Örgün eğitimde müzik dersleri bir branş olarak geçiyor” dedi.

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YETENEKLİLERİ SEÇİYORUZ

Öğrencilerin tamamının burslu olduğunu kaydeden Gümüş, “Öğrenci seçme sistemimiz şöyle; bir işitme imtihanı ile öğrencilerimizi okula alıyoruz. Zaten var olan bir sistem fakat biz buna birkaç tane yeni detay dahil ettik. Bu tür imtihanlar tek günde yapılabileceği gibi öncesinde hazırlık kursu mahiyetinde çalışmalar da yapılır. Biz de böyle bir sistem yapıyoruz. Fakat bu hazırlık kursunun biz tamamını imtihan gibi değerlendiriyoruz. Sınava aldığımız çocuklar çok küçük oldukları için belki birkaç güne ihtiyacı olabilir” diye konuştu.

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