Hayat Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak
GENEL SAĞLIK

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri yaptıkları çalışma ile deniz canlıları ve balıkçıların korkulu rüyası balon balığının dişinden, insan diş protezinde kullanılacak dolgu ve kaplama malzemesi elde etti.

Haber Merkezi DHA
Balon balığının çok sağlam ve keskin dişleri, diş sağlığında kullanılabilecek.
Balon balığının çok sağlam ve keskin dişleri, diş sağlığında kullanılabilecek.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu, Türk ve dünya denizlerinde ekonomik değeri olmayan ve deniz canlıları için de tehlike sinyalleri veren balon balıkları üzerine araştırma çalışması başlattı. Prof. Dr. Turan, balon balıklarının son yıllarda Türkiye denizlerinde yaygın olarak görüldüğünü ve bu durumun Türk ekonomisine büyük kayıplar verdiğini söyledi.

  • İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, n balıklarının türleri üzerinde yaptıkları araştırma çalışmaları içerisinde balon balığının çok sağlam ve keskin dişlerinin, diş sağlığında da kullanılabileceğini gördüklerini söyledi.

Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde 1000 TL kazandıracak
EKONOMİ
Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde 1000 TL kazandıracak

Çürük insan dişine dolgu

Balon balıkları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ekonomik değer katmaya ve insanlığın hizmetinde kullanılabilirliğine yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Turan, ağız ve diş sağlığı sektöründe balon balıklarının dişlerinden faydalanabileceğinin anlaşıldığını söyledi.

Turan, "Balon balıklarının dişi çok sert. En sert dişlerden birine sahipler. Biz de 'bundan ne yapabiliriz?' diye düşündük. Dolgu malzemesi ve kaplama diş yapılabilecek diş malzemesi ürettik. Bununla ilgili patent başvurusunu da yaptık ve kabul edildi. Çürük bir insan dişi alarak, temizleyip balon balığının dişinden elde etiğimiz dolgu malzemesi ile dolguladık. İnsan dişi ile balon balığının dişini birleştirerek tedavi ettik" ifadelerini kullandı.

Balon balığı kola kutusunu tek hamlede parçaladı
OYNAT 00:32
Balon balığı kola kutusunu tek hamlede parçaladı
Bulunduğu bölgede kendisinden başka tür balık yaşatmayan ve başka balıklar tarafından avlanılamayan balon balığının, teneke kola kutusunu parçaladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.


Irak ateşin ortasında

Irak ateşin ortasında

​ABD-İran rekabeti ülkedeki istikrara büyük darbe vuruyor.
Turizmde yeni rekor

Turizmde yeni rekor

Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı.
ABDyi vurdu, kaybettirdi!

'ABD'yi vurdu, kaybettirdi!'

​FED'den Trump'ı çıldırtacak ticaret savaşı çıkışı.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Eylemsel faaliyet yürütüyorlardı

Eylemsel faaliyet yürütüyorlardı

​İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 gözaltı.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Şırnak'ta kar <br>elektriği vurdu

Şırnak'ta kar
elektriği vurdu

​Taşlanan ekipler elektrik kesilmesin diye yollarda.

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

"​Rüşvet istediler" deyince disipline gönderilmişti.

Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadrodaki bir isim şaşkınlığa neden oldu.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlilerine saldırıda yeni gelişme.
Tiksindim artık<br>alay konusu oldum

Tiksindim artık
alay konusu oldum

​168 bin TL'ye aldığı sıfır cip kabusu oldu.
Karaman depremi

Karaman depremi

Trabzonspor'da bir dönem sona eriyor.
PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

​Terör örgütünde büyük çözülme devam ediyor.
İstanbul ormanlarında alarm

İstanbul ormanlarında alarm

Büyük tehlike ağaçların ölümlerine sebep oluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.