Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında boş bulunan toplam 50 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama için giriş sınavı yapacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın söz konusu personel alımı Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAŞVURULAR NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, 16-27 Ocak 2023 döneminde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 4 Mart 2023 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SINAVA GİRİŞ YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

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En yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınav puanına göre yapılan sıralama kapsamında atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve saatini gösterir liste, Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Adaylar sınava ilişkin bilgilere "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" platformundaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden ulaşabilecek.