Hemoroid: Tedavi, İyileşme Süreci ve Sonrası

İç hemoroid rektum içerisinde meydana gelirken, dış hemoroid anal açıklığın dışında yer almaktadır. Bazen, ağrı ve kaşıntı da eşlik edebilmektedir. Ayrıca, bağırsak hareketleri sırasında kanamalar da meydana gelebilir.

Halk arasında son derece yaygın bir sorun olan hemoroidin, insanların %75’inin yaşamlarının bir bölümünde karşılaşacağı bir durum olduğu düşünülmektedir. Genellikle, 45-65 yaş aralığındaki yetişkinlerde daha yaygın olarak görülmektedir.

İç ve dış hemoroid, hemoroid tedavisi, ameliyatsız hemoroid tedavisi seçenekleri, iyileşme süreci ve daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin!

Hemoroid Belirtileri Nelerdir?

İç hemoroid olması durumunda, belirgin semptomlar ile karşılaşmayabilirsiniz. Bazen, bağırsak hareketleri tahrişe ve de kanamaya neden olabilir. Bununla birlikte, hemoroid belirtileri şunları içerir:

· Kaşıntı

· Yanma

· Rahatsızlık

· Ağrı

· Bölgede yumru

· Şişlik

Bu belirtiler, dış hemoroidi olan kişilerde daha yaygın olarak görülmektedir.

Hemoroid Önlenebilir Mi?

Kanama ve şişlik gibi belirtiler ya da ameliyatsız hemoroid tedavisi ya da cerrahi gibi seçenekleri değerlendirmek, heyecan verici bir durum değildir. Bu nedenle, riskli gruplardan birinde yer alıyorsanız, hemoroidi önlemek için bazı adımlar atabilirsiniz:

• Dışkınızı yumuşak tutmak ve bağırsak hareketleri sırasında zorlanmayı önlemek için, bol lifli gıdalar tüketmeyi ve bol su içmeyi alışkanlık haline getirin.

• Doktorunuzun reçete edeceği bir dışkı yumuşatıcı kullanmak da iyi bir fikir olabilir.

• Düzenli olarak egzersiz yapın.

• Fazla kilonuz varsa, anüsteki damarlardaki fazla baskıyı azaltmak için sağlıklı bir diyet uygulayarak kilo verin

Rahatlamak İçin Neler Yapabilirsiniz?

Hemoroid sorunu yaşıyorsanız, yaşam tarzı alışkanlıklarınızda yapacağınız değişiklikler rahatlama sağlayabilir ve daha hızlı iyileşmenize yardımcı olabilir.

Bağırsak hareketleri sırasındaki gerilmeler hemoroide neden olabilir. Sebze, meyve ve tam tahıllar gibi lif içeriği yüksek besinleri daha fazla tüketmek; dışkının yumuşamasını sağladığı için yardımcı olabilir. Bağırsak hareketleri sırasında zorlanmayı azaltmak ve kabızlığı önlemek için bol su içmeyi de unutmayın.

Hemoroide bağlı semptomları hafifletmek için aşağıdakiler de yardımcı olabilir:

· Tuvalete oturduğunuz zamanı azaltın

· Tuvaletinizin geldiğini hissettiğinizde, mümkün olan en kısa sürede tuvalete gidin

· Doktorunuzdan bir dışkı yumuşatıcı isteyin. Yiyeceklere eklenecek 1 yemek kaşığı mineral yağ da dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

· Anal bölgeyi temiz tutun.

· Düzenli olarak duş alın ve anüs etrafını temizlemek için nemli bir mendil kullanın.

Ancak bu unutulmaması gereken bu yöntemler sizi rahatlatır ve hastalığın dahada ilerlememesi için faydalı olur ancak mevcut sorununuz kalıcı bir çözüm bulabilmesi için genel cerrahi uzmanlarına başvurulması şarttır.

Hemoroid Tedavisi Seçenekleri Neler?

Hemoroidler, genellikle ameliyatsız hemoroid tedavileri ve yaşam tarzı değişiklikleri ile düzelmektedir.

Hemoroidlerin tedavi edilebilmesi için öncelikle proktoloji alanında tecrübeli bir genel cerrahi uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Ardından hangi Ameliyatsız hemoroid tedavisinin sizin için en uygun olduğuna karar verilir. Ayaktan yapılan bu tedavilerin hiçbiri genel anestezi yani narkoz veya yatış gerektirmez.Kişi günlük hayatından alıkonulmaz yani 10-30 dk kadar süren tedaviler sonrası kişiler günlük hayatlarına devam edebilirler.

· Lazer (en yaygın olan NEO LAZER): Son yıllarda en yaygın ameliyatsız hemoroid tedavisi seçeneğidir.Spinal veya genel anestezi altında hemoroid pakelerine anal çizgi den yapılan küçük kesi ile lazer probu hemoroid pakesinin başlangıç yerine kadar mukoza altı ilerletilerek damar lazerle yakılır.

· İnfrared Coagulation (irc): İnfrared (kırmızı ışık) adı verilen değişik dalga boyundaki lazer ışınıyla damarlar küçültülür ve hemoroid (basur) memesini söndürme temeline dayanır.

· Band Ligasyonu: Doktor, kan akışını kesmek için hemoroidin tabanına bir bant yerleştirir.

· Skleroterapi: Hemoroidin küçültülmesi için bölgeye bir kimyasal enjekte edilir.

Hemoroid Band Ligasyon Tedavisi

İç hemoroid tedavisinde en etkili yöntemlerden biri band ligasyon olduğuna inanılır. Bu işlem, genellikle 1., 2. ve 3. derece hemoroid için uygulanmaktadır.

Band adı verilen özel bir cihaz, hemoroide lastik bir bant yerleştirmek için kullanılır. Hemoroid prolapsus sorunu olan hastalarda, band ligasyonu sonrası sarkma durdurulur. Daha sonra, bant ortalama 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden hemoroid ile birlikte düşmektedir. Hemoroid band ligasyon, sarkma ve hemoroide bağlı kanamalarda son derece etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

1,2 ve 3 derece hemoroidler, hemoroid band ligasyon ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Üçüncü derecede, başarı oranı nispeten daha düşüktür, ancak yine de etkilidir. Ve kabul edelim, ameliyat konusunda pek çok kişi heyecan duymuyor. Bu nedenle, denemeye değer diye düşünülebilir.

4.derece hemoroid, band ligasyonu ile daha az başarılı şekilde tedavi edilebilir. Ancak, aynı anda hem 3.derece iç hemoroid hem de dış hemoroidi olan hastalar olabilir. İç hemoroid band ligasyonu ile tedavi edilirse, dış hemoroid genellikle sonrasında herhangi bir soruna neden olmaz.

Bununla birlikte; 1.derece hemoroid ile ilgili olarak, sırf rektal kanama olması, bunun hemoroid kaynaklı olduğu anlamına gelmez. Daha yaygın senaryolardan biri de; meydana gelen kanamanın hemoroid kaynaklı olduğu düşünülen rektal kanseridir. Bu kanser türü, kolonoskopi ile ayırt edilebilir.

Lazerle Hemoroid Tedavisi (Neo lazer)

Lazer; cerrahiye alternatif olarak hemoroid tedavisinde kullanılan etkili, basit ve zararsız bir klinik işlemdir. Yapılan çalışmalar, hemoroid probleminin, lazer tedavisinin ilk seansından itibaren ağrıların hafiflemesinde etkili olduğu, bu şekilde tedavi edilen hastaların işlem sonrasında çok daha rahat ettiklerini göstermektedir.

Ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bantligasyon ve lazer teknolojileri en çok araştırılan ve merak edilen tedavi yöntemleridir. Bunun temel sebebi son yıllarda gelişen bu yöntemlerle kişiler ameliyat gereksinimi olmadanda şifaya kavuşabiliyor olmalarıdır. Bu ameliyatsız tedavi yöntemler maalesef heryerde erişilebilir olmamakla birlikte proktoloji hastalıkları alanında deneyimli genel cerrahi uzmaları tarafından uygulanabilmektedir.

Hemoroid probleminin ameliyatsız tedavileri için Climed Klinik İstanbul’da 5 farklı lokasyonda hizmet vermektedir.