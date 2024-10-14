Huawei Watch GT 5 özellikleri, fiyatı ve satış tarihi

Huawei'nin yeni akıllı saat serisi Huawei Watch GT 5, moda ile teknolojiyi bir araya getirerek, lüks yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Özellikle Huawei Watch GT 5 Pro, titanyum yapısı, 40 metreye kadar serbest dalış desteği, golf sahası moduyla dikkat çekici model.

Huawei Watch GT 5 özellikleri

Huawei Watch GT5 Pro kadın saatleri, estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor. Serinin 42 mm versiyonu, zarif beyaz seramik gövdesi ile dikkat çekiyor ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Seramik malzeme, hafifliği ve zarafeti ile saatin hem şık hem de sağlam olmasını sağlıyor. Ayrıca altın varak desenleri ve ince işçiliği, saatlerin tasarımını daha da estetik hale getiriyor.

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN İDEAL SEÇENEKLERİ

Ayrıca, Watch Fit 3, ‘Siyah’ ve ‘Pembe’ renkleri ile hem spor hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Huawei’nin inovatif teknolojilerini barındıran bu özel ürünler, artık Türkiye’nin önde gelen online satış platformlarında da kullanıcılarla buluşuyor. Bu akıllı saat koleksiyonu, hem modern teknolojiyi hem de zarif tasarımı bir araya getirerek kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.

FİYAT ETİKETLERİ VE SATIŞ DETAYLARI

Huawei Watch Ultimate modeli 24.999 TL’den satışa sunulurken, Watch GT 5 serisi 41 mm seçeneklerinin fiyatları 8.999 TL ve 9.999 TL arasında değişiyor. Watch GT 5 Pro 46 mm modeli 12.999 TL, Watch Fit 3 modelleri ise 4.499 TL’lik fiyat aralığı ile online mağazalarda tüketicilere sunuldu.







