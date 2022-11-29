İkinci el araba fiyatlarında son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde,"Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." ifadelerine yer vermişti. Matrah düzenlemesiyle birlikte ikinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Düzenlemeyle birlikte biniciler ikinci el araçlara yöneldi. İkinci el araç fiyatlarında 30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Oto galericiler düzenlemeyle birlikte ikinci el araç piyasasının hareketlendiğini kaydetti. İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 civarında bir gerileme olduğunu söyleyen galericiler, hareketliliğin sene sonunda hız kazanacağını düşünüyor.

Matrah düzenlemesiyle ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, "Bu düzenleme ikinci el araç piyasasını olumlu etkileyecek. Yıl sonuyla da bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle piyasada bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Bu düzenleme ile bazı sıfır araç fiyatlarında bir gerileme yaşandı" dedi.

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ARAÇ BAŞINA 20-30 BİN LİRALIK GERİLEME VAR

Galerici Celal Aktaş, "Matrah düzenlemesiyle piyasada bir hareketlilik başladı. Bundan sonra da hareketlilik olacağını düşünüyorum. 4 aydır durgun bir piyasa vardı. Son zamanlarda telefonlar da çalmaya başladı. Bazı sıfır araçlarda bir gerileme yaşandı. İkinci el araçlarda da biraz gerileme yaşandı diyebiliriz. Yaklaşık araç başına 20-30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Ortalama yüzde 15 bir gerileme yaşandı" ifadelerini kullandı.