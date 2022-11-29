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İkinci el araba fiyatlarında son durum

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi. Bilindiği üzere motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitleri artırılmıştı. Matrah düzenlemesiyle birlikte ikinci el araç piyasasındaki durgunluk, yerini hareketliliğe bıraktı. Peki ikinci el araba fiyatları düşüyor mu? Son durum nedir?İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci el araba fiyatları düşüyor mu?
İkinci El Araba

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde,"Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." ifadelerine yer vermişti. Matrah düzenlemesiyle birlikte ikinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Düzenlemeyle birlikte biniciler ikinci el araçlara yöneldi. İkinci el araç fiyatlarında 30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Oto galericiler düzenlemeyle birlikte ikinci el araç piyasasının hareketlendiğini kaydetti. İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 civarında bir gerileme olduğunu söyleyen galericiler, hareketliliğin sene sonunda hız kazanacağını düşünüyor.

Matrah düzenlemesiyle ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, "Bu düzenleme ikinci el araç piyasasını olumlu etkileyecek. Yıl sonuyla da bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle piyasada bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Bu düzenleme ile bazı sıfır araç fiyatlarında bir gerileme yaşandı" dedi.

ARAÇ BAŞINA 20-30 BİN LİRALIK GERİLEME VAR

Galerici Celal Aktaş, "Matrah düzenlemesiyle piyasada bir hareketlilik başladı. Bundan sonra da hareketlilik olacağını düşünüyorum. 4 aydır durgun bir piyasa vardı. Son zamanlarda telefonlar da çalmaya başladı. Bazı sıfır araçlarda bir gerileme yaşandı. İkinci el araçlarda da biraz gerileme yaşandı diyebiliriz. Yaklaşık araç başına 20-30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Ortalama yüzde 15 bir gerileme yaşandı" ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak
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Türkiye’deki ilk basit örneklerini kurumsal ikinci el şirketlerinde gördüğümüz yenilenmiş ikinci el araç pazarında işler büyüyor. Otomotiv devi Renault, Fransa ve İspanya’da ‘Refactory’ ismiyle hizmet veren fabrika çıkışlı ikinci el araç satışı modelini resmen Türkiye’ye getiriyor.
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Konuyla ilgili daha önce “Değerlendirme aşamasındayız” diyen Renault Group CEO’su Hakan Doğu, 2023 yılında faaliyetlerin başlayacağını belirterek, “Artık son aşamadayız. Teknolojik olarak yatırımlarımızın kararını verdik. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız.
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Muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecek. Çünkü, otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek, halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız” dedi.
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Hürriyetin haberine göre; Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’nda MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ile birlikte sorularımızı yanıtlayan Renault Group Türkiye CEO’su Doğu, fabrika çıkışlı ikinci el hizmetiyle ilgili ilk ayrıntıları, “Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak.
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Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor da dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak” sözleriyle paylaştı.
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Peki, bu araçların alım ve satım işlemleri nasıl yapılacak? Bu noktada devreye Türkiye’deki geniş Renault bayi ağı girecek. Konuyla ilgili bilgiler veren Dr. Berk Çağdaş, Refactory’nin Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu belirterek, “İlk etapta yenilenmiş ikinci el araç alım ve satış işlemlerini şubelerimiz kanalıyla yapmak istiyoruz” dedi.
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Renault ilk ‘Refactory’ yani YENİLEME merkezini 2020 yılında Fransa’da Micra ve Zoe’yi ürettiği Flins fabrikasında devreye aldı. Bu fabrikada Renault, Peugeot, Dacia ve Toyota markalı otomobillerin yenileme işlemleri gerçekleşiyor. Sadece 800 çalışan bu işlemler için özel olarak istihdam ediliyor. Genelde 3-4 yaşında araçlar kabul ediliyor ve yenilemenin ardından 6 ay ila 1 sene arasında garanti veriliyor. Tüketici, kendi aracını yeniliyor ve kullanmaya devam ediyor veya yenilenmiş Ikinci El araçları satın alabiliyor.
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Türkiye’de ise Hakan Doğu’nun da belirttiği gibi hem yaş aralığı hem de garanti süreleri daha uzun olacak. Sistemin ilk etapta Renault ve Dacia markalı otomobiller için geçerli olacağı tahmin edilse de asıl detaylar kısa süre içerisinde netleşecek. Bu adımın Türkiye’deki diğer üreticileri de harekete geçirmesi bekleniyor.
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Türkiye’de iki-üç yıl içerisinde bir Ar-Ge merkezi kuracaklarının bilgisini de paylaşan Hakan Doğu, Dr. Berk Çağdaş ile birlikte Türk tüketicilerinin karşısında yakında birçok yenilikle çıkacaklarını bildirdi. Doğu, “Berk Bey ile birlikte yakında 4-5 inovatif proje açıklayacağız. Servisiyle, bağlantılı Araç çözümleriyle, teknolojisiyle Türkiye’de hiç kimsenin yapmadığı klasiğin dışında işler yapmak istiyoruz.
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Dünya değişiyor, otomotiv değişiyor. Türkiye’de otomotivin Apple’ı olmak gibi kendimize hedef koyduk. 53 yıllık köklü ortaklığımız (Renault-Oyak Grubu) var. Bu ülkenin otomotiv sektörü için kurucu babalarıyız. Türkiye’de tekrardan otomotiv ekosistemini kurmayı kendimize misyon edindik. Bu zamana kadar yatırım yapmaktan kaçınmadık” ifadelerini kullandı.
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Doğu, Oyak Grubu ile Renault’nun 53 yıldır süren köklü ortaklığının güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgularken, fabrikada üretilecek yeni modeller ve dönüşümle ilgili karar aşamasında olduklarını söyledi. Doğu, özetle şu şekilde konuştu:
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“Sedan mı üretmeliyiz yoksa SUV mu, içten yanmalı motorlarla Renault’u Türkiye’de devam ettirebilir miyiz veya ettirmeli miyiz. Bunun gibi birçok stratejik kararı değerlendirme aşamasındayız.
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Önümüzdeki 10 yıl için fabrikayı tamamen doldurup hem iç pazar hem de ihracata uygun bir üretim altyapısı kurmaya çalışıyoruz. Kararlarımızı 2023’in ilk çeyreği içerisinde duyurabiliriz.”
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Öte yandan, Bu arada, Oyak Renault fabrikalarında CMF-B platformu üzerine Clio’nun içten yanmalı ve hibrit versiyonlarının üretimine devam ediliyor.
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Yakında aynı platformda Mitsubishi Colt’un da üretileceği ise kısa süre önce duyuruldu.
İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak
İkinci el arabada yeni dönem başlıyor. Araba almak isteyene güzel haber geldi. Fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi 2023 yılında resmen başlıyor. 6 yaşına kadar olan araçlar yenilenip tekrar satışa sunulacak. 10 yıl boyuncu sürekli yenilenen araçlar uygun fiyata satılacak. İşte araba almak isteyen milyonları ilgilendiren detaylar.


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