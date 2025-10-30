İklim bilimciden yoğun kar yağışı uyarısı: Kar ne zaman yağacak? Türkiye için kritik tarih belli oldu

Türkiye, 2025-2026 kış sezonuna girerken meteorolojik modeller uzun süredir görülmeyen bir tabloya işaret ediyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede “Bu kış uzun süredir beklenen dönüşü işaret ediyor” dedi.

Bozyurt’a göre, dünyanın zayıf La Niña şartlarına girmesi Türkiye açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. “El Niño’nun aksine, zayıf La Niña dönemlerinde Türkiye’de kışlar genellikle hem soğuk hem yağışlı geçer. Bu da kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj anlamına geliyor.”