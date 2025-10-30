İklim bilimciden yoğun kar yağışı uyarısı: Kar ne zaman yağacak? Türkiye için kritik tarih belli oldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye’yi etkisi altına alacak yeni kış sezonuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2025-2026 kışının uzun süredir beklenen “soğuk ve karlı” döneme işaret ettiğini belirten Bozyurt, Türkiye’nin birçok bölgesinde yoğun kar yağışlarının görülebileceğini söyledi.
Türkiye, 2025-2026 kış sezonuna girerken meteorolojik modeller uzun süredir görülmeyen bir tabloya işaret ediyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede “Bu kış uzun süredir beklenen dönüşü işaret ediyor” dedi.
'La Niña Türkiye için önemli bir fırsat'
Bozyurt’a göre, dünyanın zayıf La Niña şartlarına girmesi Türkiye açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. “El Niño’nun aksine, zayıf La Niña dönemlerinde Türkiye’de kışlar genellikle hem soğuk hem yağışlı geçer. Bu da kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj anlamına geliyor.”
Kar yağışı için beklenen tarihler
Bozyurt, özellikle 20 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:
“Baraj seviyeleri kritik durumda. Modeller bu dönemde Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Yöresi ve Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışlarını gösteriyor. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek.”