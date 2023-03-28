|
Reklam
Reklam
Özgün

Dallas Mavericks, Indiana Pacers’ı yenerek play-in şansını sürdürdü

NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda Indiana Pacers’ı 127-104’lük skorla mağlup ederek Batı Konferansı’nda play-in hattında bulunan Los Angeles Lakers ve Oklahoma City Thunder’ı yakaladı. 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren ve bu sezonki 37. galibiyetine ulaşan Dallas’ta Luka Doncic, 25 sayı ve 7 ribaund, Jaden Hardy 20 sayı ve 4 asist, Kyrie Irving de 16 sayı ve 6 asist ile mücadele etti. Indiana Pacers - Dallas Mavericks maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

11:23 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Indiana Pacers 104-127 Dallas Mavericks

Indiana Pacers 104-127 Dallas Mavericks

NBA’de normal sezon 8 maç ile devam etti. Batı Konferansı’nda play-in mücadelesi veren Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Indiana Pacers’ı 127-104’lük skorla yenerek play-in hattında bulunan Los Angeles Lakers ve Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayısını eşitledi.

INDİANA PACERS - DALLAS MAVERİCKS MAÇ ÖZETİ



NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Detroit Pistons: 117 - Milwaukee Bucks: 126

Indiana Pacers: 104 - Dallas Mavericks: 127

New York Knicks: 137 - Houston Rockets: 115

Utah Jazz: 103 - Phoenix Suns: 117

Denver Nuggets: 116 - Philadelphia 76ers: 111

Portland Trail Blazers: 90 - New Orleans Pelicans: 124

Sacramento Kings: 115 - Minnesota Timberwolves: 119

Los Angeles Clippers: 124 - Chicago Bulls: 112



#Indiana Pacers
#Dallas Mavericks
#NBA
#Kyrie Irving
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.