Indiana Pacers 104-127 Dallas Mavericks
NBA’de normal sezon 8 maç ile devam etti. Batı Konferansı’nda play-in mücadelesi veren Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Indiana Pacers’ı 127-104’lük skorla yenerek play-in hattında bulunan Los Angeles Lakers ve Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayısını eşitledi.
INDİANA PACERS - DALLAS MAVERİCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Detroit Pistons: 117 - Milwaukee Bucks: 126
Indiana Pacers: 104 - Dallas Mavericks: 127
New York Knicks: 137 - Houston Rockets: 115
Utah Jazz: 103 - Phoenix Suns: 117
Denver Nuggets: 116 - Philadelphia 76ers: 111
Portland Trail Blazers: 90 - New Orleans Pelicans: 124
Sacramento Kings: 115 - Minnesota Timberwolves: 119
Los Angeles Clippers: 124 - Chicago Bulls: 112