NBA’de Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, evinde Philadelphia 76ers’ı 116-111’lik skorla yenerek zirvedeki yerini korudu. Denver’da 25 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, NBA tarihinde bir sezonda 10 maçtan fazla 20-15-10 istatistiği yapan 3. oyuncu oldu. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 19 sayı ve 7 asist, Bruce Brown da 18 sayı ve 5 asistle oynadı. Denver Nuggets - Philadelphia 76ers maç özetine ve NBA’de günün diğer sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.