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İnsansı Robot Müzesi İstanbul’da açıldı

Akın Robotics, 2009 yılından bu yana robotik teknolojiler alanında gerçekleştirdiği tüm çalışmaların sergilendiği İnsansı Robot Müzesini İstanbul’un Avcılar semtinde açılışını yaptı. Müze içerisinde, Ar-Ge çalışmalarıyla tasarlanan ve yüzde yüz yerli üretim gayesiyle hazırlanan robotların teknolojik gelişimi sergileniyor. Peki İnsansı Robot Müzesi’nde kaç tane robot var? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsansı Robot Müzesi nerede?
İnsansı Robot Müzesi

İnsansı Robot Müzesi, Türkiye’nin Robotik markası olan Akın Robotics tarafından İstanbul’da açıldı. Büyük ilgi gören açılışta Akınsoft ve Akın Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın önemli açıklamalarda bulundu.

İNSANSI ROBOT MÜZESİNDE KAÇ ROBOT VAR?

67 adet robot, 804 adet elektronik parça, 211 adet mekanik parça, motor yapımında kullanılan komponentler ve 141 adet eskiz çalışmasının yer aldığı İstanbul Robot Müzesi’nde ayrıca insansı robot ADA serisinin daha önce hiçbir yerde görülmemiş olan son robotu ADA 7, kendisi için hazırlanan platformda hiç durmadan hareket eden dört ayaklı robot ARAT, konuklarıyla Tic Tac Toe oynayan endüstriyel robot kol ve çok daha fazlası ziyaretçilerini bekliyor.

ÇOCUKLAR ATÖLYELERDE KENDİ ROBOTUNU YAPABİLECEK

Müze açılışında konuşan Akınsoft ve Akın Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, “Dünyada bir ilk olacak robot müzemizde, insansı robot teknolojilerinin ve bilgisayar sistemlerinin geçmişten günümüze gelişim süreçlerini sunacağız. Vatana, millete ve tüm insanlığa hayırlı olsun” dedi. Müze içerisinde ziyaretçilere sunulacak hizmetlere de değinen Dr. Özgür Akın, çocukların robot atölyelerinde robotik kitlerle kendi robotlarını yapabilme imkanına da sahip olacağını belirterek “Müzemizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, ürünlerimizi yakından görebileceğiniz gibi aynı zamanda interaktif etkileşim alanlarında yeni teknolojileri deneyimleyebilir ve ARAT robotumuzun zorlu parkurlar üzerindeki gösterisi ile insansı robot ADA 7’nin yepyeni kabiliyetlerini izleyebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

MÜZEMİZ DOĞAYA DA KATKI SAĞLAYACAK

Müzenin yeniden inşa edilen İstanbul Plaza bünyesinde faaliyet göstereceğini belirten Dr. Akın, yeni binanın sürdürülebilir enerji alanındaki önemine de vurgu yaparak, “Yenilenen plazamız, üzerinde bulundurduğu güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendisi üretecek. Bu özelliğiyle doğaya da katkı sağlanıyor olacak” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Akın, Akınsoft’u Borsa İstanbul’a, Akın Robotics’i Nasdaq Borsası’na açma hedeflerinden de bahsetti.

RESTORAN, HASTANE, OTEL VE HAVALİMANINDA ÇALIŞABİLEN ROBOTLAR

Firmada Üretim Koordinatörü olan Emre Çağ ise “Buradaki robotlar, havalimanlarında çalışabilir. Kafe, restoran, karşılama, resepsiyon görevlisi ve benzeri işleri yapabilir. Bunun yanında servis robotlarımız var. Bunlar; restoran, hastane, otel ve benzeri yerlere bazı ürünleri taşımak, aktarmak amacıyla kullanılır. Dört ayakla yürüyebilen robotlarımız var. Arama, kurtarma, insan hayatını tehlikeye sokan yerlere girebilmesi için. Tarım robotlarımız var. Tarımsal alanlarda kullanılabilmesi için. Endüstriyel robotlarımız var. Sanayide kullanılabilmesi için. Bunun yanında bir de hizmet robotlarımız var. Onlar da halka açık alanlarda bütün hizmet sektörünün yapabildiği işleri yapabilmekte” dedi.

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FOTOĞRAF 7
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