Instagram’a erişememe sorununa dair kullanıcı şikayetleri, saat 17:00 itibariyle yoğunlaştı. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar Instagram’da sorun mu var, çöktü mü sorularına yanıt arıyor. Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında açıklamalarda bulundular.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Bugün 27 Ekim 2022 sosyal medya uygulaması Instagram'a girilemediğine ve özel mesajların gitmediğine dair sorununu kullanıcılar bildiriyor. Instagram sayfasını görüntüleyemen kullanıcılar Instagram çöktü mü sorusuna yanıt arıyor.
SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?
Şuanda instagram'a erişim konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Kullanıcılar tekrar Instagram uygulamasını kullanmaya başladı.