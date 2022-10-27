Özgün Instagram çöktü mü?
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Instagram çöktü mü?

Son dakika popüler sosyal medya platformu Instagram çöktü mü sorusu gündemde yer alıyor. Instagram sayfasına ulaşamayan veya mesajların gitmediğini gören kullanıcılar ‘Instagram çöktü mü?’ sorularını soruyor. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulamadaki sorun için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki sorun ne zaman düzelecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram çöktü mü?
Instagram

Instagram’a erişememe sorununa dair kullanıcı şikayetleri, saat 17:00 itibariyle yoğunlaştı. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar Instagram’da sorun mu var, çöktü mü sorularına yanıt arıyor. Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında açıklamalarda bulundular.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün 27 Ekim 2022 sosyal medya uygulaması Instagram'a girilemediğine ve özel mesajların gitmediğine dair sorununu kullanıcılar bildiriyor. Instagram sayfasını görüntüleyemen kullanıcılar Instagram çöktü mü sorusuna yanıt arıyor.

SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

Şuanda instagram'a erişim konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Kullanıcılar tekrar Instagram uygulamasını kullanmaya başladı.

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