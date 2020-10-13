İnternet Alışverişlerinde Devrim, Hem Alışveriş Yap Hem Para Kazan

Örneğin:

· Ücretsiz kayıt işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

· Hesap açanlar markalardan alışverişleri üzerine kazançlı çıkabilir.

Hem alışveriş hem de iade imkanları bir arada yürütülüyor. Önceliğiniz alışveriş yapmak ve Iban belirtmek olmalı. İade.com verdiğiniz ıban üzerine hızlı bir şekilde geri ödeme yapmayı ihmal etmiyor. Aksine ertesi iş günü içerisinde ödemeniz gerçekleşir. Örneğin Pazartesi yapılan alışverişin iadesini Salı günü kazanmanız mümkün olacaktır.

İade.Com Nasıl Çalışıyor?

Uzun yıllardır sektörde olan iade.com, anlaşmalı pek çok markaya sahip. Beyaz eşyadan giyime akla gelebilecek yüzlerce markayı içerisinde barındırıyor. Ve hepsine özel ayrı iade oranlarını sunuyor. Şöyle ki:

-Markalar: Başta ihtiyaçlarınızı düşünebilir ve nokta atışı yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde marka üzerine tıklayarak online siteye yönlendirilirsiniz. Nitekim bu yönlendirme üzerine iade.com komisyon kazanır. Ve kazanılan komisyonların müşteriler ile paylaştırılması esas alınır.

-İadeler: Sadece anlaşmalı markalar sıralanmıyor. Aynı zamanda hepsinin iade oranlarını sunmayı ihmal etmiyor. Mesela %7,5 ya da %3 gibi çeşitli oranlar sizleri karşılar. Neticesinde ise:

· İstediğiniz marka üzerinden alışverişe geçebilirsiniz.

· Satın aldığınız ürüne karşı iade hesaplamasına yer verilir.

Bu hesaplama çok hızlı bir şekilde gerçekleşir ve zaman kaybetmeniz mümkün olmaz. Hafta içi yani iş günleri dahilinde iadelerin yapılmasına özen gösterilir. Alışverişte ki tutara göre iade oranı hesaplanır. Ve kayıt olurken girilen ibana iadenin aktarılması sadece birkaç saat sürer.

İade Veren Alışveriş Sitesi

İade.com uzun yıllardır bu avantajlı hizmeti sunmakta. Ve deneyim sahibi olanların taktirini toplamaya devam ediyor. Üstelik son derece güvenilir bir platform. Müşteriler aradıkları mağazalara hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Neticesinde ise:

· Markaların ürünlerini dikkate alarak tercihte bulunmak uzun sürmüyor.

· Seçilen ürünün ödemesi yapılıyor ve hızlı bir şekilde temin ediliyor.

Satın alınan ürün üzerinden iade hesaplaması da anında gerçekleşir. Ancak önceden de belirttiğimiz gibi ertesi gün iadenin yapılması sağlanır. Bu anlamda %10’a varan iade oranları ile karşı karşıya kalırsınız. Örneğin Gratis, Beko, Dagi ve Benetton gibi çok seçenekli markalar mevcut. Ve hepsine dair ayrı iade yüzdeleri bulunuyor. Bu sayede müşterilerin iadeleri hızlı bir şekilde değerlendirmeleri ve alışverişe geçmeleri sağlanıyor.

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