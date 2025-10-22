Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, gerçekleştirilecek 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı takvimi açıklandı. İSG başvurusu başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte detayla.

2025 İSG BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) başvuruları, 22 Ekim Çarşamba günü başladı ve 30 Ekim Perşembe sona erecek. Geç başvurular ise 5 Kasım 2025 tarihinde alınacak.

2025 İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2025 İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, 1.500 TL sınav ücretini 22-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara yatıracaklardır. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

2025 İSG NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?