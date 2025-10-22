Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İSG başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinden başladı: 2025 İSG sınavı ne zaman başvuru ücreti ne kadar?

İSG başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinden başladı: 2025 İSG sınavı ne zaman başvuru ücreti ne kadar?

15:2522/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) başvuruları 22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki 2025 İSG sınav ücreti ne kadar, iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, gerçekleştirilecek 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı takvimi açıklandı. İSG başvurusu başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte detayla.

2025 İSG BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) başvuruları, 22 Ekim Çarşamba günü başladı ve 30 Ekim Perşembe sona erecek. Geç başvurular ise 5 Kasım 2025 tarihinde alınacak.

2025 İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2025 İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, 1.500 TL sınav ücretini 22-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara yatıracaklardır. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

2025 İSG NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

#ÖSYM
#AİS
#İSG sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi: 572 güvenlik personeli İŞKUR kuraları çekildi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?