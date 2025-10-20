Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğinin verildiğini hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son başvuru tarihinin 24 Ekim olarak duyurdu. Proje başvuruları 24 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor. Peki engelli ve eski hükümlü hibe desteği ne kadar, hibe destekleri neler? İşte detaylar.
Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğine başvurular sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projenin son başvuru tarihinin 24 Ekim olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, 20 Eylül 2025’te sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların desteklendiğine vurgu yaparak, "Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz." dedi.
Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurusu nereden yapılacak?
Bakan Işıkhan, hibe desteğiyle kişilerin "kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları ve destek teknolojileri" gibi projelerden faydalanabileceğini belirtti. Proje başvuruları 24 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.
Hibe desteği ne kadar?
Bu yılın ikinci proje dönemi itibarıyla engelli kendi işini kurma hibe desteği projeleri kapsamında 580 bin liraya kadar, eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projeleri kapsamında 435 bin liraya kadar ve korumalı iş yeri desteği kapsamında 720 bin liraya kadar destek veriliyor.