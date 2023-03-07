İŞUR TyP Personel Alımı ilanı yayımlandı. Mart ayı içerisinde yayımlanmış olan TYP Personel alımı ilanlarına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı 56 Şehirde İŞKUR aracılığı ile Toplum Yararı Programları kapsamında personel alımı gerçekleştirecek.

İŞKUR TYP Alımı Ne Zaman?

Bakanlığa bağlı yurtlardaki barınma şartlarının iyileştirilmesi ve salgının artmaması adına kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla çalıştırılmak üzere 4 ay ( 120 gün) süre ile temizlik görevlisi istihdam edilecek.

Başvurular 6-7 Mart aralarında yapılacak.

TYP Personel Alımı 56 Şehir Listesi

Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Merdin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak,

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TYP Personel Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Söz konusu TYP personel alımları için başvurular ilanların yayımlanması ile birlikte başladı. Adaylar başvurularına Şubat itibari ile başladı. Türkiye Geneli ilanlar farklı tarihlerde yayımlanmakta olup son başvurular 4 gün içerisindedir. Başvurular sadece İnternet üzerinden aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilecektir.

1. Adım:Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspxadresine tıklamaları gereklidir.

2. Adım:Sonrasında İŞKUR Sistemine Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki görselde gördüğünüz alana girmeniz gereklidir.

3. Adım:İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki görseldedi gibi bir ekran gelecek ve ilgili görselde eğer biliyorsanız TYP numarası veya Birim yazan kısma kendi ilinizi girebilirsiniz. Yada Ara butonuna tıklayarak tüm TYP Personel Alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İ ŞKUR TYP İLANI İÇİN TIKLAYIN







