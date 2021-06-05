Özgün Islak Kek Tarifi En İyi Pratik Islak Kek Nasıl Yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Islak Kek Tarifi: En İyi Pratik Islak Kek Nasıl Yapılır?

Beş çayınıza eşlik eden kahvenizin yanına yakışan nefis ıslak kek tarifini sizler için derledik. Islak dokusuyla yumuşak kıvamıyla tadını damağınızda bırakan ıslak kekin tarifini yazımızdan öğrenebilirsiniz. İşte adım adım ıslak kek tarifi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Islak kek tarifi: Lezzetli pratik ıslak kek nasıl yapılır?
Islak kek.

Yapması oldukça kolay tadı ise bir o kadar lezzetli yumuşak ıslak kek tarifine misafirleriniz bayılacak. Enfes tatlı tariflerinden ıslak keki yapmak için hazır olun. Peki ıslak kek nasıl yapılır. İşte adım adım pratik ıslak kek tarifi.

Islak kek tarifi nasıl yapılır?

Islak Kek Malzemeleri:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao (25g)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un (elenmiş)

Islak kek üst sosunu hazırlama için:

1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)

1,5 su bardağı süt

Üzeri için:

Ceviz veya fıstık

Islak Kek Yapılışı:

İlk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Kekimizi ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı ayrılır. Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülerek 170 derecede fırına sürülür, yaklaşık 35 dakika pişirilir.

Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edilir ve ocakta 5 dakika kaynatılır. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 10 dk kadar sonra dilimlenir, üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde dökülür. Üzerine iri parçalanan ceviz serpilir. Kekin sosu güzelce çekmesi için 2-3 saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.

Afiyet olsun...

Islak Kek Tarifi Dinlenme Süresi

Islak kekin dinlenme süresi 60 dakikadır.

Islak Kek Kaç Kaloridir?

Islak kek 290,6 k.kal'dir.

Islak Kek Yapma Maliyeti

Islak kek Fiyat: 21₺ (tahmini İstanbul fiyatıdır.)

Poğaça tarifi: Prafik, kolay ve değişik poğaça nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Poğaça tarifi: Prafik, kolay ve değişik poğaça nasıl yapılır?
Abone Ol Google News
10 Haziranda başlıyor

10 Haziran'da başlıyor

Türkiye ve Rusya için seyahat kararı.
Emekli maaşını 5e katladı

Emekli maaşını 5'e katladı

Hobi olarak başladı hayatı değişti.
Millet bahçeleri için tarihi gün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştiriyor.

Bir köye terör saldırısı: En az 100 sivil hayatını kaybetti

​Koronaya yakalanan 8 yaşındaki Toprak'tan acı haber geldi

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​2035'e kadar tüm gaz ihtiyacımızı karşılayacak

İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı açıklandı.
Kargalarda görüldü

Kargalarda görüldü

İstanbul'da Batı Nil Virüsü endişesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.