İstanbul baraj doluluk oranları 3 Ekim 2025: İSKİ son verileri açıkladı

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı güncel verilerle açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 3 Ekim 2025 tarihli verilerine göre, İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı %27,81 seviyesine geriledi. Kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle su seviyelerinde düşüşler devam ederken, bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışların barajlara kısmen katkı sağlaması öngörülüyor.
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı %27,81’e geriledi. Son 14 günde su seviyesinde %5’e yakın düşüş yaşandı. 20 Eylül’de %32,69 olan İstanbul baraj doluluk oranı, 3 Ekim itibarıyla %27,81 seviyesine düştü.
En düşük ve en yüksek doluluk oranı
İSKİ verilerine göre İstanbul barajları arasında Kazandere Barajı %1,76 doluluk oranıyla en düşük seviyede bulunuyor. Öte yandan Elmalı Barajı %50,21 doluluk oranıyla en yüksek seviyeye sahip baraj olarak dikkat çekiyor.
İstanbul baraj doluluk oranları (3 Ekim 2025)
Ömerli Barajı: %18,53
Darlık Barajı: %42,40
Elmalı Barajı: %50,21
Terkos Barajı: %34,18
Alibey Barajı: %15,96
Büyükçekmece Barajı: %32,02
Sazlıdere Barajı: %30,16
Istrancalar Barajı: %21,73
Kazandere Barajı: %1,76
Pabuçdere Barajı: %14,87
Son 14 günde kritik düşüş
Barajlardaki doluluk oranı 20 Eylül 2025’te %32,69 seviyesindeyken, 3 Ekim itibarıyla %27,81’e düştü. Yani sadece iki haftada yaklaşık %5’lik bir azalma yaşandı. Bu durum, İstanbul’un su ihtiyacında kritik seviyelere yaklaşılabileceğini gösteriyor.
Yağışların etkisi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağışların barajlara kısa vadede kısmi katkı yapması bekleniyor. Ancak uzmanlar, kalıcı çözüm için uzun vadeli yağışların gerekli olduğuna dikkat çekiyor.