İstanbul baraj doluluk oranları 3 Ekim 2025: İSKİ son verileri açıkladı

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı %27,81’e geriledi. Son 14 günde su seviyesinde %5’e yakın düşüş yaşandı. 20 Eylül’de %32,69 olan İstanbul baraj doluluk oranı, 3 Ekim itibarıyla %27,81 seviyesine düştü.





En düşük ve en yüksek doluluk oranı

İSKİ verilerine göre İstanbul barajları arasında Kazandere Barajı %1,76 doluluk oranıyla en düşük seviyede bulunuyor. Öte yandan Elmalı Barajı %50,21 doluluk oranıyla en yüksek seviyeye sahip baraj olarak dikkat çekiyor.

İstanbul baraj doluluk oranları (3 Ekim 2025)

Ömerli Barajı: %18,53

Darlık Barajı: %42,40

Elmalı Barajı: %50,21

Terkos Barajı: %34,18

Alibey Barajı: %15,96

Büyükçekmece Barajı: %32,02

Sazlıdere Barajı: %30,16

Istrancalar Barajı: %21,73

Kazandere Barajı: %1,76

Pabuçdere Barajı: %14,87

Son 14 günde kritik düşüş

Barajlardaki doluluk oranı 20 Eylül 2025’te %32,69 seviyesindeyken, 3 Ekim itibarıyla %27,81’e düştü. Yani sadece iki haftada yaklaşık %5’lik bir azalma yaşandı. Bu durum, İstanbul’un su ihtiyacında kritik seviyelere yaklaşılabileceğini gösteriyor.

Yağışların etkisi bekleniyor