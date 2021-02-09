İstanbul elektrik kesintisi - 9 Şubat 2021 Salı! BEDAŞ planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul elektrik kesintisi pandemi döneminde daha önemli hale geldi. Evden çalışma durumundan dolayı vatandaşlar, BEDAŞ tarafından yapılan planlı elektrik kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 9 Şubat 2021 Salı İstanbul'da hangi bölgelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve BEDAŞ duyurusu...

BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve planlı kesinti haritası için buraya tıklayın

BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintisi Sorgulama

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

İstanbul Büyükçekmece Elektrik Kesintisi - 9 Şubat 2021 Salı

İstanbul Büyükçekmece İlce Merkez-Karaağaç Mah Dostluk Sk // Esenyurt İlce Merkez-Namık Kemal mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., Tonguç baba sk / Saadetdere mah Fevzi Çakmak sk / Turgut Özal mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 09/02/2021 10:00:00 - 09/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Su Kesintisi - 9 Şubat 2021 Salı