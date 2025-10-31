İstanbul Valiliği uyardı: 2 Kasım Pazar sabahı İstanbul’da çok sayıda yol kapanacak! İşte trafiğe kapalı yollar ve alternatif rotalar

İstanbul Maratonu nedeniyle 2 Kasım 2025 Pazar günü sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’da çok sayıda ana arter trafiğe kapatılacak. Valilik açıklamasına göre 03.00 ve 06.00 itibarıyla başlayacak kapanmalar, maraton bitimine kadar sürecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve sahil yolları da dahil birçok önemli güzergâh araç trafiğine kapalı olacak. İstanbul Valiliği, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlar oluşturulduğunu duyurdu. Sürücülere Vatan, Millet, Fevzipaşa, D-100, Unkapanı Köprüsü ve Balat Sahil hattını tercih etmeleri önerildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maraton nedeniyle toplu taşımada da bazı hatlarda geçici güzergâh değişiklikleri yapılacağını bildirdi.
47. İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak. İşte 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar…
İstanbul bu hafta sonu bir kez daha dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. “Kıtaları birleştiren tek maraton” olarak bilinen 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım 2025 Pazar günü binlerce koşucuyu bir araya getirecek. Ancak etkinlik dolayısıyla şehir genelinde çok sayıda ana arter trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği, maraton günü yaşanabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla 03.00 ve 06.00 saatlerinden itibaren bazı yolların ulaşıma kapatılacağını, sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmesi gerektiğini duyurdu.
03.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar
Güney Zincirlikuyu Ayrımı
Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Katılım
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü bağlantısı
Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Katılımı
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı
06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar
Rauf Orbay Caddesi (Florya – Yenikapı yönleri)
Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası)
Ankara, Alayköşkü, Alemdar ve Divanyolu caddeleri
Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sarayburnu – Unkapanı yönleri)
Galata Köprüsü (iki yönlü)
Avrasya Tüneli (iki yönlü)
Sultanahmet Atmeydanı ve çevre yolları
Alternatif güzergâhlar belirlendi
Valilik açıklamasında, sürücülerin maraton günü mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları kullanması gerektiği vurgulandı. Buna göre:
- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.
- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.
- Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir.
- Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir.
- Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir.
- Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.
- Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek.
- Atatürk Bulvarı,
- Balat Sahil Yolu,
- Unkapanı Köprüsü,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Yeni Haavalimanı Caddesi,
- Eski Havalimanı Caddesi,
- Ekrem Kurt Bulvarı,
- D-100 Karayolu.
Maraton nedeniyle toplu taşımada düzenleme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maraton süresince İETT, metro ve metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidileceğini, bazı hatlarda güzergâh değişikliklerinin yapılacağını duyurdu. Vatandaşların ulaşım planlarını önceden yapması, mümkünse toplu taşımayı tercih etmesi öneriliyor.
Maraton saat kaçta başlayacak?
İstanbul Maratonu koşusu, 07.00’de tekerlekli sandalye yarışı, 08.00’de 42K startı ile başlayacak. 15K ve halk koşusu kategorileri ise sabah 09.00 itibarıyla start alacak.