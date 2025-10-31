İstanbul Valiliği uyardı: 2 Kasım Pazar sabahı İstanbul’da çok sayıda yol kapanacak! İşte trafiğe kapalı yollar ve alternatif rotalar

47. İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak. İşte 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar…





İstanbul bu hafta sonu bir kez daha dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. “Kıtaları birleştiren tek maraton” olarak bilinen 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım 2025 Pazar günü binlerce koşucuyu bir araya getirecek. Ancak etkinlik dolayısıyla şehir genelinde çok sayıda ana arter trafiğe kapatılacak.





İstanbul Valiliği, maraton günü yaşanabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla 03.00 ve 06.00 saatlerinden itibaren bazı yolların ulaşıma kapatılacağını, sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmesi gerektiğini duyurdu.





03.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar

Güney Zincirlikuyu Ayrımı

Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü bağlantısı

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Katılımı

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı





06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar

Rauf Orbay Caddesi (Florya – Yenikapı yönleri)

Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası)

Ankara, Alayköşkü, Alemdar ve Divanyolu caddeleri

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sarayburnu – Unkapanı yönleri)

Galata Köprüsü (iki yönlü)

Avrasya Tüneli (iki yönlü)

Sultanahmet Atmeydanı ve çevre yolları





Alternatif güzergâhlar belirlendi

Valilik açıklamasında, sürücülerin maraton günü mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları kullanması gerektiği vurgulandı. Buna göre:

- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.

- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.

- Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir.

- Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir.

- Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir.

- Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.

- Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek.

- Atatürk Bulvarı,

- Balat Sahil Yolu,

- Unkapanı Köprüsü,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Vatan Caddesi,

- Millet Caddesi,

- Yeni Haavalimanı Caddesi,

- Eski Havalimanı Caddesi,

- Ekrem Kurt Bulvarı,

- D-100 Karayolu.





Maraton nedeniyle toplu taşımada düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maraton süresince İETT, metro ve metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidileceğini, bazı hatlarda güzergâh değişikliklerinin yapılacağını duyurdu. Vatandaşların ulaşım planlarını önceden yapması, mümkünse toplu taşımayı tercih etmesi öneriliyor.





Maraton saat kaçta başlayacak?