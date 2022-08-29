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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde güncel elektrik kesintileri var. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası ilçelerinde meydana gelen elektrik sistem arızaları nedeniyle bazı ilçelere elektrik verilememekte. Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden elektrikler ne zaman geleceğini sorguluyor. Peki İstanbul’da elektrik kesintisi olacak ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek? 29 Ağustos 2022 BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da elektrik kesintisi olacak ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekran!
Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintisileri duyuruları megakentte oturanlarca araştırılıyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya bazı ilçelerde elektrik kesintileri olacak. Peki İstanbul'da 29 Ağustos’ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Elektrikler kaçta gelecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek? İşte detaylar...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÜRGEN, KIZILELMA, MAHMUTBEY, ORKİDE 1, PAŞA, SEMA, SUBAŞI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 205., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 29/08/2022 00:00:00 - 29/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 29/08/2022 09:00:00 - 29/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 29/08/2022 09:00:00 - 29/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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