İstanbul’daki Üniversite Öğrenci Yurtları Hakkında Merak Edilenler

Biz de üniversitede okuyan öğrencilerimiz ve aileleri için yurtlarfiyatlar.com tarafından sağlanan bilgilerle öğrenci yurtları hakkında sıkça sorulan soruların cevabını bulmaya çalışırken İstanbul’da yer alan 3 büyük üniversite içinde detaylı bir araştırma paylaştık.

Üniversite Yurtları Yönetmeliği Nasıldır?

Üniversite öğrencilerinin konakladığı özel yurtlar Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır ve MEB tarafından kontrol edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yönetmelikteki şartlara uymayan kurumların açılışına izin verilmemektedir. Kurum açmak üzere yapılan müracaatın; ilgili yönetmelikte belirtilen şartlar ile kurum açılacak binanın ve bölümlerinin, kurumun türüne göre Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce iki kişilik komisyon görevlendirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyan kurumların açılışına izin verilmektedir.

Üniversite Yurtları Nereye Bağlı?

Üniversite öğrencilerine hizmet veren yurtların birçoğu şahıslara aittir. Şahıslara ait olmayanlar ise vakıflara, derneklere veya büyük şirketlere aittir. Fakat buna rağmen hiçbir yurt MEB onayı olmadan açılamaz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğrencilere hizmet veren yurtlar haricinde apart ve pansiyon gibi seçenekler de mevcuttur. İnternette özel yurt, öğrenci apartı veya öğrenci pansiyonu araştırırken MEB’e bağlı olup olmadığını öğrenebilmek için www.yurtlarfiyatlar.com web adresinin sunduğu detaylı hizmetten yararlanabilirsiniz.

Özel Yurt Fiyatları 2020 Ne Kadar?

Üniversite öğrencileri 2019-2020 öğrenim yılının son dönemini pandemi sürecinden dolayı evlerinde geçirdi. 2020-2021 öğrenim yılı hakkında söylentiler ve bilinmezlikler çok fazla. Bunlardan biri de özel yurt fiyatları. Özel yurtların önemli bir kısmı yurtta kalmak isteyen öğrenciler için kampanyalı fiyatlarla yeni öğrenim yılına hazırlanıyor. Bu fiyatlar yurdun konumuna, özelliklerine ve sağladığı imkanlara göre değişiyor. Yine merak ettiğiniz kampanyalı güncel yurt fiyatlarını öğrenmek için yurtlarfiyatlar.com sitesinden özel yurt fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Özel Öğrenci Yurtları Ne Zaman Açılacak?

Özel yurtların tamamı eylül ayında açılmakta ve üniversitelerin güz ve bahar dönemlerinde hizmet vermektedir. Özel öğrenci yurtlarının bir kısmı yaz mevsiminde de hizmet vermeye devam etmektedir. Yaz döneminde yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler, yurt ile sözleşme yaparken bu durumu belirtmelidir. Bazı yurtlar yaz döneminde kalacak öğrenciler ile ayrıca sözleşme imzalamaktadır.

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı şartlar uygun olduğu takdirde 31 Ağustos’ta okulların açılacağını söyledi. Fakat üniversitelerin bağlı olduğu Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelerin ne zaman açılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Üniversiteleri önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla YÖK tarafından uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı % 40'a yükseltildi.

İstanbul’da Üniversitelere Yakın Yurtlar ve Fiyatları

İstanbul kendi nüfusu dışında okumak için gelen birçok üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce öğrenci İstanbul’un sağladığı birçok olanaklardan faydalanmak için özel üniversite veya devlet üniversitesini tercih ediyor. İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mili Savunma Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen 12 tane devlet üniversitesi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’da 44 tane özel üniversite bulunmaktadır.

Özel yurtların fiyatları bulunduğu ilçelere, üniversitelere yakınlıklarına, sağladığı hizmet ve imkanlara göre değişmektedir. İstanbul gibi büyük şehirlerde yurt fiyatları aylık olarak ortalama 1000-1500TL’den başlamaktadır.

İstanbul için Örnek Özel Yurt Fiyat Listesi 2020

Fatih, Beşiktaş, Kadıköy, Avcılar, Şişli, Göztepe, Maltepe gibi büyük üniversite kampüslerinin bulunduğu ilçelerde hem öğrenci sayısı fazladır hem de öğrenci yurdu sayısı fazladır.

Aşağıda ortalama bir bütçeye göre özel yurt fiyat listesi hazırladık ancak 2020 yılı güncel yurt fiyatları için ve üniversite kampüsünüze yakın yurtlarla ilgili detaylı bilgiler için yurtlarfiyatlar.com “güncel fiyatlar” sayfasını kullanabilirsiniz.

İstanbul için ortalama özel yurt fiyat listesi:

İstanbul için ortalama özel yurt fiyat listesi:

ODA KİŞİ SAYISI

9 AYLIK TOP. ÜCRET

AYLIK ÜCRET

TEK KİŞİLİK

19.125,00 ₺

2.125,00 ₺

İKİ KİŞİLİK

14.760,00 ₺

1.640,00 ₺

ÜÇ KİŞİLİK

12.510,00 ₺

1.390,00 ₺

DÖRT KİŞİLİK

11.475,00 ₺

1.275,00 ₺

İstanbul Üniversiteleri için Öğrenci Yurtları

Yazımıza son verirken İstanbul’da Öne Çıkan 3 Üniversite için Öğrenci Kapasiteleri ile birlikte Üniversite Yurtlarını bulabileceğiniz sayfaları paylaşıyoruz.

İstanbul Üniversitesi (305.630 öğrenci) için Yurtlar

https://www.yurtlarfiyatlar.com/istanbul-universitesi-kiz-erkek-ogrenci-yurtlari-yurdu/

Marmara Üniversitesi (77.492 öğrenci) için Yurtlar

https://www.yurtlarfiyatlar.com/marmara-universitesi-kiz-erkek-ogrenci-yurtlari-yurdu/

Yıldız Teknik Üniversitesi (34439 öğrenci) için Yurtlar

https://www.yurtlarfiyatlar.com/yildiz-teknik-universitesi-kiz-erkek-ogrenci-yurtlari-yurdu/

Bu bilgilerin sizler için faydalı olacağını umuyoruz. Üniversiteye giderken kalacağınız yurt kadar edindiğiniz arkadaşlarda önemlidir. Bu sebeple sizi her zaman olumlu yönde etkileyecek arkadaşlar tercih edin. Anlaşamadığınız oda arkadaşlarınız olursa yurt yönetimine oda değiştirme talebinizi iletebilirsiniz. Yönetim talebinizi dikkate alacaktır. Sağlıklı ve başarılı bir öğrenim hayatı dileriz.



