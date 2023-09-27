Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta eleme maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Galatasaray Mauro Icardi’nin kaydettiği golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Galatasaray Süper Lig’de 6’da 6 yaparak puanını 16’ya yükseltti ve liderlik koltuğunu devraldı. İstanbulspor - Galatasaray maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇININ ARDINDAN

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Olcay Demir, buldukları fırsatlardan yararlanamadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demir, kulübün teknik direktör Fatih Tekke ile dün yollarını ayırdığını hatırlatarak, "Fatih Tekke'nin ayrılmasıyla takımda bir şok oldu. Maça takımı Fatih Hoca hazırladı. Bana aynı şeyleri takıma aktarmak ve maçın içinde bunları yönlendirmek kaldı." dedi.

Galatasaray'ın çok fazla yetenekli oyuncusu olduğunu ve bu nedenle maçın ilk bölümünde alan savunması yaptıklarını aktaran Demir, "Maçın orta bölümünde biraz daha topa sahip olmayı düşünüyorduk. Bunu çok yapamadık. Oyunun son bölümünde ise bir ön alan baskısı planladık. Aslında plan tuttu. Fakat Galatasaray maçında girdiğiniz 3-4 pozisyon oluyor. Bunlardan bir tanesini atmanız gerekiyor. Atsaydık burada bir puanı rahatlıkla alacaktık. Güzel bir maç oldu. Savunma anlamında iyi oynadık. Biraz daha üretken olabilirdik. Olmadı. Galatasaray'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Olcay Demir, Fatih Tekke'nin yardımcısı olduğunu vurgulayarak, "Fatih Hoca dün istifa etti. Ben de bu maça emanetten çıktım. Burası aynı zamanda benim de kulübüm. 10 senedir bu kulüpteyim. Yarın büyük ihtimalle ben de ayrılacağım. Üç gün sonra da bir maç var. Başkanımız bir değerlendirme yapacak. Yeni bir hoca gelir. İstanbulspor daha da iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Demir, Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin paslaşarak kullandıkları ve kaçırdıkları penaltıyı saygısızlık olarak algılayıp algılamadıklarına yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:





"Oyuncular biraz öyle algıladı. Sahanın içinde de biraz gerginlik oldu. Maç 0-0, böyle bir şey yapmak bence doğru değil ama dünyada bunun örnekleri var. Messi yaptı. Avrupa'da yapanlar var. Yapılabilir ama maç 0-0 iken yapmak bence saçma. Boş kaleye de golü atamadı. Ben saygısızlık olarak addetmiyorum. Sonuçta futbol oynuyoruz. Futbolun içindeki kurallar belli. Kurallar dahilindeyse buna hakkı var. Maç 5-0, 3-0 olsaydı ve bunu yapsaydı, bence daha çok saygısızlık olurdu. Bu Galatasaray'ın aleyhine olan bir şey. Bence saçma bir şey yaptılar."







