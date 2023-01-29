Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, Yukatel Kayserispor’u konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da oynanan karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetti. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Özgür Ertem yaptı.

İstanbulspor-Kayserispor mücadelesi 2-4 skorla sona erdi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 10. dakikada Jason Lokilo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 18. dakikada Carlos Mane ile karşılık verdi. 32'de sahneye çıkan Valon Ethemi İstanbulspor'u bir kez daha öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi: 2-1.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Kayserispor, 52'de Onur Bulut'la tekrar eşitliği sağladı. 83. dakikada Emrah Başsan frikikten kaydettiği golle skoru 3-2 yaparken maçta son sözü İlhan Parlak söyledi. Tecrübeli oyuncu 89'da farkı ikiye çıkardı ve mücadele Kayserispor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından İstanbulspor 15 puanla 18. sırada kaldı. Konuk takım Kayserispor ise puanını 29'a yükseltti ve 7. sıraya yerleşti.

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 2004-05 sezonunda oynanan lig maçlarında İstanbulspor rakibini sahasında 2-0 mağlup ederken, deplasmanda ise 0-0’lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Bu sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadelede ise sarı-kırmızılı takım rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı.



