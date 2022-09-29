Özgün Erdoğandan kabine değişikliği sorusuna cevap "Bu futbola tam denk gelir" dedi ve açıkladı
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Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna cevap: "Bu futbola tam denk gelir" dedi ve açıkladı

Kabine değişikliği olacak mı merakla açıklama geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, kabine değişikliği iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şurada 8 ay kaldı, 8 ay içinde bu tür bir şeyi yapmak bir defa yani işletmecilik açısından da yöneticilik açısından da sağlıklı bir şey olmasa gerek.” dedi. Erdoğan, “Olabilir yani hiç belli olmaz.” diyerek de ekledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine değişikliği var mı olacak mı? Seçime kadar kabinede değişiklik olur mu?
2023 seçime kadar Kabine değişikliği olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Fulya Kalfa moderatörlüğünde Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

Seçime kadar kabine değişikliği olur mu?

Seçime kadar kabinede bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de Erdoğan, "Şurada 8 ay kaldı, 8 ay içinde bu tür bir şeyi yapmak bir defa yani işletmecilik açısından da yöneticilik açısından da sağlıklı bir şey olmasa gerek. Bu futbola tam denk gelir. Niye? Baktın adam sakatlandı ne yapacaksın? Olabilir yani hiç belli olmaz. Ama fevkalade bir durum olursa tabii böyle bir adım da atılabilir ama bir şey bizim için çok önemli, kimliğimizden, değerlerimizden ödün vermeden değişime açık bir partiyiz. Kadro yeniliklerini bir bayrak yarışında bayrak değişimi ve tazelenme olarak gördüğümü de daha önce ifade etmişimdir. Aynı şeyi yine ifade ediyorum." diye konuştu.

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